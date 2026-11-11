Esporte

Endrick se derrete por Mourinho, mas deixa futuro no Real Madrid em aberto

Atacante destacou acolhimento do treinador português, reconheceu a concorrência com Mbappé e não descartou uma mudança de clube na janela de janeiro

Endrick: atacante brasileiro rasgou elogios para José Mourinho (Rafael Ribeiro/CBF)

Endrick: atacante brasileiro rasgou elogios para José Mourinho (Rafael Ribeiro/CBF)

Marina Borges
Marina Borges

Colaboradora

Publicado em 11 de novembro de 2026 às 10h50.

Priorizar nos meus resultados Google
Contexto34s

Endrick, jovem atacante brasileiro do Real Madrid, falou sobre sua relação com José Mourinho e deixou seu futuro no clube em aberto para a próxima janela de transferências em janeiro. Apesar de elogiar o treinador português, o jogador admite dificuldade em ganhar espaço no setor ofensivo devido à presença de estrelas como Kylian Mbappé.

Tudo sobreEndrick
Saiba mais

Em entrevista coletiva da Seleção Brasileira nesta terça-feira, 10, em Singapura, Endrick demonstrou gratidão pela relação com José Mourinho, mas evitou garantir sua permanência no Real Madrid para a sequência da temporada. O jogador elogiou a postura do treinador português no dia a dia e afirmou que ainda não sabe o que acontecerá na próxima janela de transferências, em janeiro.

Aos 20 anos, o brasileiro vive um período de poucas oportunidades no clube espanhol. Apesar de reconhecer a dificuldade para conquistar espaço em um elenco que conta com Kylian Mbappé, Endrick afirmou que pretende aproveitar cada minuto em campo. A possibilidade de uma saída, portanto, segue em aberto, embora o atacante não demonstre intenção de tomar uma decisão precipitada.

Sobre a relação com Mourinho, o brasileiro destacou que o relacionamento com Mourinho vai além das conversas sobre futebol. Segundo o atacante, o técnico costuma procurá-lo diariamente para saber como está sua vida pessoal, atitude que faz diferença na maneira como se sente acolhido no Real Madrid.

O Mourinho é um cara que eu acredito bastante. Todos os dias, ele chega para mim e pergunta como estou, mas nada sobre futebol, é sempre sobre a minha vida pessoal. Isso eu valorizo bastante. É um dos primeiros treinadores que chega, conversa e me acolhe bastante. Isso eu agradeço muito”, declarou.

Endrick também afirmou que o tratamento recebido pelo português aumenta sua disposição para defender o clube. “Sempre vou me doar para o Real Madrid, que está acima de todos, mas com o carinho do Mourinho me doo ainda mais”, completou.

Endrick pode deixar o Real Madrid em janeiro?

Questionado sobre o futuro, o atacante não confirmou sua permanência nem descartou uma transferência na abertura da janela europeia. Ele afirmou que pretende avaliar o que será melhor para sua carreira, sem antecipar uma decisão.

Não sei o que vai acontecer em janeiro. Isso está nas mãos de Deus. Peço apenas para fazer o melhor para a minha carreira. O que for acontecer, vai acontecer. Vou seguir com os meus pés no chão para fazer o melhor. Madri é uma cidade maravilhosa, mas sempre vou fazer de tudo para alavancar minha carreira”, disse.

A pouca minutagem é um dos fatores que alimentam as especulações sobre uma possível saída. Nesta temporada, Endrick soma sete partidas e um gol pelo Real Madrid, com cerca de 140 minutos em campo. O atacante reconheceu a dificuldade de disputar espaço no setor ofensivo, especialmente diante da presença de Mbappé.

Você sabe bem quem temos lá, é o segundo melhor jogador do mundo nesta última Bola de Ouro. E sabemos quem é o Kylian. Sempre que eu tenho oportunidade no Real, e tive agora depois da última Data Fifa, eu tento fazer muito bem. Tenho entrado nos jogos seja cinco minutos, seja dez minutos. Os que tive mais tempo foi contra a Roma e o AEK Atenas, foram momentos que eu aproveitei. Sei que ali não é fácil”, afirmou.

O brasileiro já passou por uma experiência de empréstimo na temporada anterior, quando defendeu o Lyon, da França. Na ocasião, teve sequência de jogos e terminou sua passagem pelo clube com oito gols e oito assistências em 21 partidas. Agora, a definição sobre os próximos passos dependerá das conversas com o Real Madrid e das oportunidades que terá até a abertura do mercado.

Glossário

Quem é José Mourinho?

É um treinador de futebol português, conhecido internacionalmente por seu estilo agressivo e resultados consistentes.

O que significa janela de transferências?

Período específico do calendário futebolístico em que os clubes podem comprar e vender jogadores, geralmente duas vezes por ano.

O que quer dizer setor ofensivo?

É a área do campo onde os jogadores tentam marcar gols, geralmente composta por atacantes e meio-campistas ofensivos.

Acompanhe tudo sobre:EndrickReal MadridSeleção Brasileira de FutebolFutebol

Mais de Esporte

Sem Marta e Kerolin, Arthur Elias convoca Seleção Brasileira para amistosos com Japão

Como a vitória democrata nos Estados Unidos pode enfraquecer Infantino na Fifa?

Tom Brady deixa Birmingham City após três anos; veja o que se sabe da saída

Ferrari de R$ 55 milhões é vendida, mas comprador não pode levá-la para casa; entenda

Mais na Exame

Ciência

Covid-19 avança em 18 estados no Brasil; veja quem deve se vacinar e quando fazer o teste

Apresentado por INSTITUTO AFYA

Diabetes lidera casos de desinformação, diz pesquisa: "Tem gente ganhando dinheiro com isso"

Pop

Suzane von Richthofen fala sobre a morte dos pais em entrevista à Netflix: 'Não sou um monstro'

Mercados

Acabou o mundo do juro zero, diz estrategista do JP Morgan. E há 3 motivos para isso