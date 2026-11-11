Endrick se derrete por Mourinho, mas deixa futuro no Real Madrid em aberto

Em entrevista coletiva da Seleção Brasileira nesta terça-feira, 10, em Singapura, Endrick demonstrou gratidão pela relação com José Mourinho, mas evitou garantir sua permanência no Real Madrid para a sequência da temporada. O jogador elogiou a postura do treinador português no dia a dia e afirmou que ainda não sabe o que acontecerá na próxima janela de transferências, em janeiro.

Aos 20 anos, o brasileiro vive um período de poucas oportunidades no clube espanhol. Apesar de reconhecer a dificuldade para conquistar espaço em um elenco que conta com Kylian Mbappé, Endrick afirmou que pretende aproveitar cada minuto em campo. A possibilidade de uma saída, portanto, segue em aberto, embora o atacante não demonstre intenção de tomar uma decisão precipitada.

Sobre a relação com Mourinho, o brasileiro destacou que o relacionamento com Mourinho vai além das conversas sobre futebol. Segundo o atacante, o técnico costuma procurá-lo diariamente para saber como está sua vida pessoal, atitude que faz diferença na maneira como se sente acolhido no Real Madrid.

“O Mourinho é um cara que eu acredito bastante. Todos os dias, ele chega para mim e pergunta como estou, mas nada sobre futebol, é sempre sobre a minha vida pessoal. Isso eu valorizo bastante. É um dos primeiros treinadores que chega, conversa e me acolhe bastante. Isso eu agradeço muito”, declarou.

Endrick também afirmou que o tratamento recebido pelo português aumenta sua disposição para defender o clube. “Sempre vou me doar para o Real Madrid, que está acima de todos, mas com o carinho do Mourinho me doo ainda mais”, completou.

Endrick pode deixar o Real Madrid em janeiro?

Questionado sobre o futuro, o atacante não confirmou sua permanência nem descartou uma transferência na abertura da janela europeia. Ele afirmou que pretende avaliar o que será melhor para sua carreira, sem antecipar uma decisão.

“Não sei o que vai acontecer em janeiro. Isso está nas mãos de Deus. Peço apenas para fazer o melhor para a minha carreira. O que for acontecer, vai acontecer. Vou seguir com os meus pés no chão para fazer o melhor. Madri é uma cidade maravilhosa, mas sempre vou fazer de tudo para alavancar minha carreira”, disse.

A pouca minutagem é um dos fatores que alimentam as especulações sobre uma possível saída. Nesta temporada, Endrick soma sete partidas e um gol pelo Real Madrid, com cerca de 140 minutos em campo. O atacante reconheceu a dificuldade de disputar espaço no setor ofensivo, especialmente diante da presença de Mbappé.

“Você sabe bem quem temos lá, é o segundo melhor jogador do mundo nesta última Bola de Ouro. E sabemos quem é o Kylian. Sempre que eu tenho oportunidade no Real, e tive agora depois da última Data Fifa, eu tento fazer muito bem. Tenho entrado nos jogos seja cinco minutos, seja dez minutos. Os que tive mais tempo foi contra a Roma e o AEK Atenas, foram momentos que eu aproveitei. Sei que ali não é fácil”, afirmou.

O brasileiro já passou por uma experiência de empréstimo na temporada anterior, quando defendeu o Lyon, da França. Na ocasião, teve sequência de jogos e terminou sua passagem pelo clube com oito gols e oito assistências em 21 partidas. Agora, a definição sobre os próximos passos dependerá das conversas com o Real Madrid e das oportunidades que terá até a abertura do mercado.