Segundo uniforme do Brasil na Copa de 2026 será vermelho, diz site

O segundo uniforme da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026 será na cor vermelha e produzido pela marca Jordan, da lenda do basquete Michael Jordan. A informação é do site inglês Footy Headlines, especializado em camisas de clubes de futebol.

De acordo com o site, o tom do vermelho e o design do uniforme não foram divulgados, mas as indicações sugerem "uma base vermelha moderna e vibrante". Seria a primeira vez que a seleção brasileira usaria uma cor diferente de sua bandeira na camisa dos jogadores. Uniforme dois