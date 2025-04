Novo técnico da seleção brasileira será escolhido antes do próximo jogo, diz presidente da CBF

O presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues, anunciou após uma reunião realizada na sexta-feira, 4, que o novo técnico da seleção brasileira será anunciado antes do próximo jogo. O time brasileiro retorna aos campos para uma partida da etapa eliminatória no dia 5 de junho contra o Equador.

Para a CBF TV, Ednaldo ressalta que o foco da reunião é definir o novo escolhido. "Em breve vamos anunciar o nome do treinador a tempo dele fazer a convocação para os dois jogos eliminatórios que acontecem em junho na Data Fifa", disse.

"Nos próximos dias, assim que tivermos isso definido por parte do presidente, iniciaremos as negociações. E, quem sabe o mais rapidamente possível, podemos anunciar o nome do novo comandante da seleção brasileira", afirmou Rodrigo Caetano em entrevista ao site oficial da confederação.

Entre os favoritos da CBF para assumir o cargo estão o italiano Carlo Ancelotti, ex-futebolista e atual técnico do Real Madrid, e o português Jorge Jesus, que atua como treinador do Al Hilal e foi campeão com o Flamengo em 2019 e 2020.

Lancelotti já havia sido cotado anteriormente após a saída de Tite em 2023.

Mudanças na seleção

Dorival Júnior foi demitido na última sexta-feira, 28, após uma reunião feita para avaliar o trabalho do técnico, mas sem chances de mantê-lo. O estopim para decisão foi a vitória de 4 a 1 da Argentina no jogo contra o Brasil.

Atualmente, a seleção brasileira ocupa a quarta posição nas eliminatórias, com 21 pontos. Os seis primeiros colocados vão garantir um lugar na Copa do Mundo em 2026 e o sétimo disputará na repescagem. Os próximos dois jogos acontecem no Equador e no Brasil, respectivamente.