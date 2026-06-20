Esporte

Fase de grupos copa 2026

Gol dos EUA causa 'terremoto' e registra 7º maior abalo sísmico de Seattle

Vitória por 2 a 0 sobre a Austrália garante classificação antecipada dos anfitriões; explosão no Lumen Field igualou marca histórica da NFL

Copa do Mundo 2026: partida dos EUA provocou um abalo sísimico ((Foto: Franck Fife / AFP))

Copa do Mundo 2026: partida dos EUA provocou um abalo sísimico ((Foto: Franck Fife / AFP))

Da redação, com agências
Da redação, com agências

Redação Exame

Publicado em 20 de junho de 2026 às 20h46.

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A força das arquibancadas norte-americanas foi literalmente medida na escala geológica. A vitória dos Estados Unidos por 2 a 0 sobre a Austrália, válida pela segunda rodada do Grupo D da Copa do Mundo de 2026, fez o chão tremer de forma tão intensa que os sismógrafos instalados nos arredores do Lumen Field captaram tremores reais na terra.

De acordo com a rede de monitoramento Pacific Northwest Seismic Network (PNSN), a explosão da torcida no segundo gol, marcado por Alexander Freeman aos 43 minutos da primeira etapa, registrou um pico de movimentação vertical de 3,3 mm/s². O impacto igualou a sétima maior atividade sísmica provocada por eventos esportivos ou de entretenimento na história de Seattle, empatando com o famoso touchdown de Kam Chancellor pelos playoffs da NFL em 2015.

O primeiro gol da partida, um gol contra do zagueiro australiano Cameron Burgess após boa jogada de Folarin Balogun, já havia registrado expressivos 3,0 mm/s². A título de comparação, os momentos de calmaria no estádio registravam apenas 0,64 mm/s². O recorde absoluto do local segue sendo o "Beast Quake" de 2011, quando uma corrida espetacular de Marshawn Lynch pelos Seahawks gerou um abalo de 4,8 mm/s².

Classificação consolidada e o tabu de 96 anos

Embalados pela energia sísmica de seus torcedores, os Estados Unidos alcançaram um feito que não ocorria há quase um século. Esta é a primeira vez desde a Copa do Mundo de 1930 que a seleção norte-americana vence as duas primeiras partidas da fase de grupos de um Mundial. Mesmo com a ausência do astro Christian Pulisic, poupado devido a dores na panturrilha esquerda, o time comandado por Mauricio Pochettino carimbou o passaporte para o mata-mata de forma antecipada.

Abaixo, veja como ficou a classificação do Grupo D após o término da rodada:

PosSeleçãoPtsJVEDGPGCSG
Estados Unidos (C)6220061+5
Austrália32101220
Paraguai3210125-3
Turquia (E)0200213-2

(C) Classificado antecipadamente | (E) Eliminado

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