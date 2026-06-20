Gol dos EUA causa 'terremoto' e registra 7º maior abalo sísmico de Seattle

Copa do Mundo 2026: partida dos EUA provocou um abalo sísimico ((Foto: Franck Fife / AFP))
Redação Exame
Publicado em 20 de junho de 2026 às 20h46.
A força das arquibancadas norte-americanas foi literalmente medida na escala geológica. A vitória dos Estados Unidos por 2 a 0 sobre a Austrália, válida pela segunda rodada do Grupo D da Copa do Mundo de 2026, fez o chão tremer de forma tão intensa que os sismógrafos instalados nos arredores do Lumen Field captaram tremores reais na terra.
De acordo com a rede de monitoramento Pacific Northwest Seismic Network (PNSN), a explosão da torcida no segundo gol, marcado por Alexander Freeman aos 43 minutos da primeira etapa, registrou um pico de movimentação vertical de 3,3 mm/s². O impacto igualou a sétima maior atividade sísmica provocada por eventos esportivos ou de entretenimento na história de Seattle, empatando com o famoso touchdown de Kam Chancellor pelos playoffs da NFL em 2015.
O primeiro gol da partida, um gol contra do zagueiro australiano Cameron Burgess após boa jogada de Folarin Balogun, já havia registrado expressivos 3,0 mm/s². A título de comparação, os momentos de calmaria no estádio registravam apenas 0,64 mm/s². O recorde absoluto do local segue sendo o "Beast Quake" de 2011, quando uma corrida espetacular de Marshawn Lynch pelos Seahawks gerou um abalo de 4,8 mm/s².
Embalados pela energia sísmica de seus torcedores, os Estados Unidos alcançaram um feito que não ocorria há quase um século. Esta é a primeira vez desde a Copa do Mundo de 1930 que a seleção norte-americana vence as duas primeiras partidas da fase de grupos de um Mundial. Mesmo com a ausência do astro Christian Pulisic, poupado devido a dores na panturrilha esquerda, o time comandado por Mauricio Pochettino carimbou o passaporte para o mata-mata de forma antecipada.
Abaixo, veja como ficou a classificação do Grupo D após o término da rodada:
|Pos
|Seleção
|Pts
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|1º
|Estados Unidos (C)
|6
|2
|2
|0
|0
|6
|1
|+5
|2º
|Austrália
|3
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|3º
|Paraguai
|3
|2
|1
|0
|1
|2
|5
|-3
|4º
|Turquia (E)
|0
|2
|0
|0
|2
|1
|3
|-2
(C) Classificado antecipadamente | (E) Eliminado