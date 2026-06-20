Gol dos EUA causa 'terremoto' e registra 7º maior abalo sísmico de Seattle

A força das arquibancadas norte-americanas foi literalmente medida na escala geológica. A vitória dos Estados Unidos por 2 a 0 sobre a Austrália, válida pela segunda rodada do Grupo D da Copa do Mundo de 2026, fez o chão tremer de forma tão intensa que os sismógrafos instalados nos arredores do Lumen Field captaram tremores reais na terra.

De acordo com a rede de monitoramento Pacific Northwest Seismic Network (PNSN), a explosão da torcida no segundo gol, marcado por Alexander Freeman aos 43 minutos da primeira etapa, registrou um pico de movimentação vertical de 3,3 mm/s². O impacto igualou a sétima maior atividade sísmica provocada por eventos esportivos ou de entretenimento na história de Seattle, empatando com o famoso touchdown de Kam Chancellor pelos playoffs da NFL em 2015.

O primeiro gol da partida, um gol contra do zagueiro australiano Cameron Burgess após boa jogada de Folarin Balogun, já havia registrado expressivos 3,0 mm/s². A título de comparação, os momentos de calmaria no estádio registravam apenas 0,64 mm/s². O recorde absoluto do local segue sendo o "Beast Quake" de 2011, quando uma corrida espetacular de Marshawn Lynch pelos Seahawks gerou um abalo de 4,8 mm/s².

Classificação consolidada e o tabu de 96 anos

Embalados pela energia sísmica de seus torcedores, os Estados Unidos alcançaram um feito que não ocorria há quase um século. Esta é a primeira vez desde a Copa do Mundo de 1930 que a seleção norte-americana vence as duas primeiras partidas da fase de grupos de um Mundial. Mesmo com a ausência do astro Christian Pulisic, poupado devido a dores na panturrilha esquerda, o time comandado por Mauricio Pochettino carimbou o passaporte para o mata-mata de forma antecipada.

Abaixo, veja como ficou a classificação do Grupo D após o término da rodada:

Pos Seleção Pts J V E D GP GC SG 1º Estados Unidos (C) 6 2 2 0 0 6 1 +5 2º Austrália 3 2 1 0 1 2 2 0 3º Paraguai 3 2 1 0 1 2 5 -3 4º Turquia (E) 0 2 0 0 2 1 3 -2

(C) Classificado antecipadamente | (E) Eliminado