Emissário da CBF vê jogo do Real para tentar antecipar Ancelotti na seleção, diz jornal espanhol

Representante da CBF e pessoa de confiança do presidente Ednaldo Rodrigues, Diego Fernandes foi flagrado, no último sábado, no estádio La Cartuja, em Sevilha, assistindo à final da Copa do Rei entre Barcelona e Real Madrid.

O empresário busca finalizar a contratação de Carlo Ancelotti, então treinador do time merengue, para assumir o comando da seleção brasileira. Esta não é a primeira vez que ele observa de perto o trabalho do italiano, já que esteve recentemente no Santiago Bernabéu para acompanhar o jogo entre Real Madrid e Arsenal, pela Champions League, segundo o jornal espanhol Relevo.

Na viagem, Diego estava acompanhado de amigos e familiares, mas o principal motivo era reencontrar Ancelotti e avançar nas conversas. Os dois já haviam se reunido dias antes, após Real x Arsenal, e até almoçaram juntos para discutir o futuro do técnico.

Como é Diego quem faz essa ponte com a CBF, Ancelotti continua dizendo publicamente que nunca se reuniu oficialmente com nenhum dirigente brasileiro. Todas as conversas estão acontecendo exclusivamente com o emissário.

A imprensa espanhola afirma que os dois devem voltar a se reunir neste domingo (27), provavelmente por videoconferência, para acertar os últimos detalhes do acordo. A proposta da CBF inclui um contrato longo, nos mesmos moldes do que Ancelotti tem atualmente com o Real Madrid — até junho de 2026.

No momento, a missão de Diego é convencer o técnico a assumir a seleção já na próxima convocação, em maio. Pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, o Brasil tem dois jogos em junho: visita o Equador, no dia 4, e recebe o Paraguai, no dia 9.