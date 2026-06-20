Quina de São João 2026: prêmio sobe para R$ 260 milhões

A Caixa Econômica Federal elevou a estimativa de prêmio da Quina de São João 2026 para R$ 260 milhões. Inicialmente, o valor previsto para o concurso especial era de R$ 250 milhões.

O sorteio está marcado para o próximo domingo, 28, às 14h, no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. O concurso será o de número 7051.

As apostas podem ser feitas até as 22h de sábado, 27. Segundo a Caixa, no momento, as vendas são exclusivas para o concurso especial da Quina de São João.

Os jogos podem ser registrados em casas lotéricas credenciadas, em volantes específicos do sorteio especial, pelo aplicativo Loterias Caixa ou pelo site oficial das Loterias Caixa.

Até a realização da Quina de São João, os concursos regulares da modalidade estão suspensos.

Como apostar na Quina de São João?

A aposta simples custa R$ 3. Para participar, o apostador deve escolher de 5 a 15 números entre os 80 disponíveis no volante.

Também é possível optar pela Surpresinha, modalidade em que o sistema escolhe os números automaticamente.

Na Quina, recebem prêmio os apostadores que acertam 2, 3, 4 ou 5 números.

Os bolões da Quina têm valor mínimo de R$ 15. Cada cota, no entanto, não pode custar menos de R$ 4.

Prêmio da Quina de São João acumula?

Assim como outros concursos especiais das Loterias Caixa, a Quina de São João não acumula.

Caso não haja ganhador na faixa principal, com cinco acertos, o valor será dividido entre os vencedores da faixa seguinte, com quatro acertos. A regra segue sucessivamente para as demais faixas, conforme a modalidade.

*Com informações do Globo