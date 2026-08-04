A nova febre do mercado cripto transforma NFTs esquecidos em uma loteria onchain

Quando você pensava que o mundo das criptomoedas estava ficando monótono, um novo fenômeno está agitando o Crypto Twitter: os Fake World Assets (FWAs).

É a versão mais recente da febre dos jogos gacha on-chain, onde os usuários recebem um ou mais itens colecionáveis ​​aleatórios, que geralmente valem muito pouco, mas às vezes valem bastante.

Quatro dias após o lançamento, os FWAs consumiram tanto gás (a taxa de serviço dos blockchains) do Ethereum que se tornaram brevemente o maior consumidor de gás da rede em termos de taxas num período de 24 horas.

Em seu auge, em 25 de julho, os FWAs geraram aproximadamente US$ 1,53 milhão em taxas diárias e chegaram a ultrapassar a Tether e a Circle, figurando brevemente entre os maiores consumidores de espaço em bloco da Ethereum. Seus criadores, a TokenWorks, proclamaram :

“4 dias desde o lançamento. Fake World Assets é a próxima grande novidade.”

A TokenWorks está longe de ser uma observadora imparcial, mas o valor total bloqueado (TVL, na sigla em inglês) continua a subir, atingindo mais de US$ 6,15 milhões em 31 de julho. A receita de taxas agora diminuiu para cerca de US$ 350.000 por dia, o que equivale a uma taxa anualizada de aproximadamente US$ 268 milhões. Em 1º de agosto, o FWA havia registrado um volume de 10.000 ETH e 100.000 compras. Parte dessa atividade é impulsionada por usuários que tentam acessar os incentivos antecipados do token FWA , mas também parece haver um interesse genuíno na mecânica de gamificação.

Nem todos estão convencidos de que o entusiasmo em torno do FWA irá durar. Simon Dedic, fundador da empresa de capital de risco Moonrock Capital e um dos primeiros investidores em plataformas de colecionáveis ​​on-chain, disse à revista:

“Estou muito otimista em relação ao comércio gamificado... Mas meu ceticismo em relação ao FWA é específico.”

Dedic argumenta que grande parte da atividade atual é impulsionada por incentivos generosos em forma de tokens, em vez de uma demanda genuína.

“Tudo isso é voltado exclusivamente para os viciados em criptomoedas, para que eles possam apostar e especular”, diz ele.

Então, será que isso é apenas mais uma obsessão passageira, ou a indústria finalmente encontrou algo feito para durar?

Tudo muito interessante, mas o que são FWAs?

O setor de criptomoedas passou anos tentando incorporar o mundo real à blockchain, desde ações e títulos até cartões colecionáveis ​​e vacas brasileiras .

A TokenWorks decidiu inverter a ideia ao criar os Fake World Assets, que são simplesmente Tokens Não-Fungíveis (NFTs). Em vez de comprar um item colecionável específico, como um Bored Ape, os usuários pagam para girar uma máquina "gacha" on-chain com a chance de ganhar um NFT aleatório lastreado em ether.

Os prêmios oferecidos provêm de dezenas de coleções conhecidas, como CryptoPunks e Azuki, passando por Lil Pudgys e Art Blocks.

Fake World Assets é apenas o mais recente protocolo baseado em Ethereum a dar um novo enfoque a essa tendência.

Gacha é a abreviação de gachapon/gashapon , máquinas de venda automática inventadas no Japão na década de 1960 que distribuem um brinquedo aleatório dentro de uma cápsula. Essa mecânica migrou para jogos para celular e navegador, com as loot boxes de Dragon Collection, em 2010, frequentemente citadas como o primeiro grande jogo gacha. Enquanto isso, uma mecânica similar já existia nos pacotes de cartas colecionáveis ​​Pokémon, que ofereciam uma seleção aleatória de cartas de diferentes níveis de raridade e valores.

Essas cartas foram posteriormente tokenizadas na blockchain por projetos como Collector Crypt, Beezie e Courtyard. Como a revista relatou anteriormente , o gacha on-chain atingiu um volume recorde de US$ 324 milhões em junho. Centenas dessas cartas tokenizadas já foram disponibilizadas para uso no FWA.

O conceito está se expandindo a cada semana, com desenvolvedores experimentando "pacotes de tokens" aleatórios contendo tokens ERC-20, enquanto o StockRip na rede Robinhood mostra como ações tokenizadas podem ser agrupadas em pacotes gacha baseados em NFTs.

Como afirma AzFlin, fundador da plataforma de lançamento de DAOs daos.world e ex-engenheiro da Uniswap:

“Quando você pensa que já inventou tudo no mundo das criptomoedas, surge algo novo.”

Qual é o apelo do gacha on-chain?

A mecânica gacha combina criptomoedas, itens colecionáveis ​​e jogos de azar. Como afirma o comentarista de criptomoedas pseudônimo 2Lambroz , da perspectiva do jogador, "você está comprando um bilhete de loteria".

“As pessoas gostam de jogar na loteria, e é importante levar isso a sério”, diz Benjamin Lockwood, economista da Wharton cuja pesquisa sobre loterias estaduais descobriu que as pessoas valorizam a experiência em si, e não apenas a chance de ganhar.

Meir Statman, pioneiro das finanças comportamentais, professor da Universidade de Santa Clara e autor de "A Wealth of Well-Being" (Uma Riqueza de Bem-Estar), disse à revista:

“Existe um paralelo com o 'gacha on-chain' nas pessoas que dão lances no conteúdo de depósitos abandonados. A maioria encontra itens que valem a pena jogar no lixo, mas alguns encontram itens que podem vender no eBay. Um deles encontrou uma pintura que valia centenas de milhares de dólares. Isso combina a esperança de riqueza com a diversão. É isso que as loterias oferecem.”

Toda história tem dois lados

O protocolo FWA tem dois lados.

Os detentores de NFTs tornam-se provedores de liquidez (LPs), depositando itens colecionáveis ​​juntamente com ETH e ganhando uma parte das taxas enquanto sua posição permanece no pool.

Os jogadores, por sua vez, pagam pela chance de obter um NFT selecionado aleatoriamente, decidindo posteriormente se o mantêm ou se resgatam a maior parte do seu valor em ETH. (A Blockworks Research observa que, atualmente, cerca de 70% dos compradores optam por converter seus ganhos em FWA.)

Como explica 2Lambroz, os provedores de liquidez (LPs) esperam que seus NFTs permaneçam no pool tempo suficiente para gerar taxas antes de serem selecionados, enquanto os jogadores buscam a chance de ganhar um prêmio que vale muito mais do que o custo de uma rodada.

Materkel, autoproclamada maxi do Ethereum, afirma:

“O NFT/cassino primitivo mais divertido em mais de uma década de criptomoedas, onde os usuários podem ser jogadores e a casa ao mesmo tempo […] Os blocos de dinheiro no Ethereum estão de volta!”

Será que a euforia vai durar?

Embora Dedic acredite que grande parte da atividade esteja relacionada a incentivos em forma de tokens, ele afirma estar "muito otimista em relação ao comércio gamificado por uma razão geracional".

“Quanto mais a Geração Z se consolida como a geração com maior poder de compra, mais as compras serão gamificadas e virão acompanhadas de uma dose de dopamina.”

Em vez de oferecer NFTs aleatórios do ciclo anterior, Dedic acredita que o mecanismo é mais adequado para ativos que as pessoas já desejam possuir, como itens colecionáveis ​​como cartas Pokémon, relógios e até uísque.

“Vejo um enorme potencial na venda de ativos muito procurados de forma gamificada”, diz ele. “Vejo muito pouco potencial na criação de esquemas de pirâmide para gerar demanda por ativos que ninguém queria em primeiro lugar.”

O verdadeiro teste virá quando a novidade passar e os incentivos desaparecerem. Se os usuários continuarem girando os rolos mesmo assim, o gacha on-chain pode ter encontrado um caso de uso no varejo que as criptomoedas vêm buscando há tempos. Caso contrário, ele se juntará à pilha de experimentos fracassados ​​no setor de criptomoedas que brilharam intensamente antes de desaparecerem.

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