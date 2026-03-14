Vitória x Atlético-MG: horário e onde assistir ao jogo pelo Brasileirão

Vitória e Atlético-MG se enfrentam neste sábado, no Barradão em Salvador, pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. Veja horário e onde assistir.

Como chega o Vitória para o confronto

O Vitória vem de empate por 1 a 1 com o Bahia, no clássico disputado na Fonte Nova, e chegou a quatro pontos, aparecendo na 16ª colocação do Brasileirão.

Como chega o Atlético Mineiro para o confronto

Atlético-MG vem de vitória por 1 a 0 sobre o Internacional, na Arena MRV, resultado que representou o primeiro triunfo do time no campeonato. Com isso, o Galo foi a cinco pontos e subiu para a 13ª posição.

Onde assistir a Vitória x Atlético-MG pelo Brasileirão

O jogo entre Vitória e Atlético-MG terá transmissão ao vivo no SporTV e no Premiere. A partida está marcada para sábado, 14, às 18h30, no horário de Brasília. O confronto será disputado no Estádio Manoel Barradas, o Barradão, em Salvador.