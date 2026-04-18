Santos x Fluminense: horário, onde assistir e prováveis escalações

Neymar: jogador é a esperança de gols do Santos (Foto de Ricardo Moreira/Getty Images))
Colaboradora
Publicado em 18 de abril de 2026 às 07h12.
Santos x Fluminense se enfrentam neste domingo, 19, às 16h, na Vila Belmiro. A partida é válida pela 12ª rodada do Brasileirão.
O confronto marca realidades opostas na competição. O Santos vem de vitória contra o Atlético-MG e tenta se afastar da zona de rebaixamento. No entanto, o empate contra o Deportivo Recoleta, pela Sul-Americana, foi um banho de água fria na equipe santista.
Já o Fluminense soma duas derrotas consecutivas no Brasileirão, além de uma na Libertadores para o Independiente Rivadavia. Com isso, o clube está pressionado e precisa voltar a vencer para não perder contato com a parte de cima da tabela.
O Santos tem problemas para resolver antes da partida contra o Fluminense. O técnico Cuca foi expulso na vitória sobre o Atlético-MG na última rodada do Brasileirão e não estará à beira de campo. O lateral Gonzalo Escobar também cumpre suspensão e é desfalque confirmado.
A ausência do argentino é bastante sentida, uma vez que é o único lateral-esquerdo no elenco. Com isso, o treinador pode ou improvisar ou usar o jovem Rafael Gonzaga, da base, na posição.
Além disso, o Santos conta com seis jogadores pendurados no Brasileirão, que, caso levem um cartão amarelo, ficam suspensos da próxima partida do Brasileirão. São eles: Gabriel Brazão, Igor Vinícius, João Schmidt, Gabriel Menino, Gustavo Henrique e Gabriel Bontempo.
Já o Fluminense tem uma lista de ausências extensa. Lucho Acosta, um dos principais nomes da equipe, sofreu lesão de grau 2 no joelho e deve ser ausência por um mês.
Além dele, Matheus Martinelli e Agustín Canobbio estão suspensos e não poderão jogar. Yeferson Soteldo é dúvida com dores na coxa, e Germán Cano, Nonato, Matheus Reis e Facundo Bernal enfrentam problemas físicos.
Além dos problemas citados, o Fluminense também terá o desgaste físico jogando contra. O clube entra em campo pouco mais de 72 horas após a Libertadores.
O duelo entre Santos x Fluminense terá transmissão da TV Globo, da GeTV e do Premiere.
Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Rafael Gonzaga; William Arão, Gustavo Henrique e Gabriel Bontempo; Álvaro Barreal, Neymar Jr. e Gabriel Barbosa.
Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Juan Freytes e Guilherme Arana; Hércules e Paulo Henrique Ganso; Jefferson Savarino, Kevin Serna e Rodrigo Castillo; John Kennedy.