Santos x Fluminense: horário, onde assistir e prováveis escalações

Santos x Fluminense se enfrentam neste domingo, 19, às 16h, na Vila Belmiro. A partida é válida pela 12ª rodada do Brasileirão.

O confronto marca realidades opostas na competição. O Santos vem de vitória contra o Atlético-MG e tenta se afastar da zona de rebaixamento. No entanto, o empate contra o Deportivo Recoleta, pela Sul-Americana, foi um banho de água fria na equipe santista.

Já o Fluminense soma duas derrotas consecutivas no Brasileirão, além de uma na Libertadores para o Independiente Rivadavia. Com isso, o clube está pressionado e precisa voltar a vencer para não perder contato com a parte de cima da tabela.

Como chega o Santos para o confronto

O Santos tem problemas para resolver antes da partida contra o Fluminense. O técnico Cuca foi expulso na vitória sobre o Atlético-MG na última rodada do Brasileirão e não estará à beira de campo. O lateral Gonzalo Escobar também cumpre suspensão e é desfalque confirmado.

A ausência do argentino é bastante sentida, uma vez que é o único lateral-esquerdo no elenco. Com isso, o treinador pode ou improvisar ou usar o jovem Rafael Gonzaga, da base, na posição.

Além disso, o Santos conta com seis jogadores pendurados no Brasileirão, que, caso levem um cartão amarelo, ficam suspensos da próxima partida do Brasileirão. São eles: Gabriel Brazão, Igor Vinícius, João Schmidt, Gabriel Menino, Gustavo Henrique e Gabriel Bontempo.

Como chega o Fluminense para o confronto

Já o Fluminense tem uma lista de ausências extensa. Lucho Acosta, um dos principais nomes da equipe, sofreu lesão de grau 2 no joelho e deve ser ausência por um mês.

Além dele, Matheus Martinelli e Agustín Canobbio estão suspensos e não poderão jogar. Yeferson Soteldo é dúvida com dores na coxa, e Germán Cano, Nonato, Matheus Reis e Facundo Bernal enfrentam problemas físicos.

Além dos problemas citados, o Fluminense também terá o desgaste físico jogando contra. O clube entra em campo pouco mais de 72 horas após a Libertadores.

Onde assistir a Santos x Fluminense

O duelo entre Santos x Fluminense terá transmissão da TV Globo, da GeTV e do Premiere.

Prováveis escalações

Santos (Técnico: Cuca)

Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Rafael Gonzaga; William Arão, Gustavo Henrique e Gabriel Bontempo; Álvaro Barreal, Neymar Jr. e Gabriel Barbosa.

Fluminense (Técnico: Luis Zubeldia)

Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Juan Freytes e Guilherme Arana; Hércules e Paulo Henrique Ganso; Jefferson Savarino, Kevin Serna e Rodrigo Castillo; John Kennedy.