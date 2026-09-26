O que é a Data FIFA? Entenda as regras, prazos de liberação e a história do calendário

RESUMO | A Data FIFA é o período oficial estipulado pela entidade máxima do futebol em que os clubes são obrigados a liberar seus atletas para defenderem suas respectivas seleções nacionais em partidas oficiais ou amistosos.

O Calendário Oficial de Partidas Internacionais da FIFA, conhecido como Data FIFA, é o período estipulado em que clubes de futebol são formalmente obrigados a ceder seus atletas para a disputa de compromissos com as respectivas seleções nacionais. Essas janelas temporais são reservadas exclusivamente para a realização de partidas oficiais, como eliminatórias e torneios continentais, além de amistosos internacionais promovidos pelas federações.

Para regulamentar a relação entre os clubes — que arcam com os salários dos atletas — e as seleções, a FIFA estabelece prazos claros de liberação. Jogadores convocados para partidas oficiais têm direito a um período de dispensa de quatro dias de antecedência em relação ao compromisso; caso o jogo ocorra em um continente diferente da sede do clube, o prazo é estendido para cinco dias. Já para os amistosos, considerados de menor impacto competitivo, o período obrigatório de liberação é de apenas 48 horas.

A origem em 2002 e a evolução do calendário

A criação da Data FIFA ocorreu no ano de 2002, estruturada com o objetivo central de encerrar um impasse histórico que afetava principalmente os clubes europeus, detentores da maioria dos atletas selecionáveis de alto rendimento. Antes da regulamentação, as equipes frequentemente recusavam a liberação de jogadores para partidas amistosas e jogos menores, o que gerava atritos constantes e desfalques significativos nas seleções.

Com a padronização, o calendário passou a acomodar competições oficiais de peso, como as Eliminatórias para a Copa do Mundo, a Copa América, a Eurocopa, a Copa da Ásia e a Copa Ouro da CONCACAF. Por outro lado, torneios como o Torneio Olímpico de Futebol e a Copa das Nações da OFC não entram tecnicamente no conceito de Data FIFA, embora o regulamento obrigue os clubes a cederem atletas sub-23 para os Jogos Olímpicos devido à relevância do evento para o movimento esportivo global, enquanto a liberação de jogadores acima dessa idade permanece voluntária.

Reestruturação e o modelo moderno de janelas

Ao longo dos anos, o formato passou por aprimoramentos para otimizar o tempo de trabalho das comissões técnicas nacionais sem sufocar o calendário de clubes. A partir de reformulações importantes no início da década passada, a entidade passou a concentrar as janelas em blocos duplos nos meses de março, setembro, outubro e novembro, além de junho em anos ímpares, eliminando datas isoladas que exigiam viagens transcontinentais desgastantes e garantindo previsibilidade para o planejamento das ligas nacionais de todo o mundo.

Próxima Data FIFA em novembro

O encerramento do calendário de compromissos da Seleção Brasileira em 2026 acontecerá durante a penúltima janela internacional do ano, marcada para ocorrer entre os dias 11 e 19 de novembro. Como seleções europeias e africanas estarão ocupadas com partidas oficiais de suas respectivas confederações no período, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) direcionou o planejamento para amistosos na Ásia, estruturando uma viagem para o continente que servirá para dar seguimento ao início do ciclo de trabalho sob o comando da comissão técnica.

Os dois amistosos confirmados para o mês serão disputados no Estádio Nacional de Singapura. O primeiro compromisso está agendado para o dia 14 de novembro (quarta-feira), quando o Brasil enfrenta a seleção do Japão, às 7h15 (horário de Brasília). Três dias depois, em 17 de novembro (terça-feira), a equipe nacional encerra suas atividades no ano enfrentando os donos da casa, Singapura, às 7h (horário de Brasília), servindo como teste final para ajustar peças e avaliar novas alternativas no elenco.

O que é a Data FIFA?

É o período oficial do calendário internacional em que os clubes são obrigados a liberar seus jogadores para defenderem as seleções nacionais.

Quando e por que foi criada?

A ferramenta foi implementada em 2002 para acabar com a resistência dos clubes — especialmente os europeus — em ceder atletas para partidas das seleções.

Qual é o prazo de liberação dos atletas?

Para jogos oficiais, o prazo é de 4 dias (ou 5 dias se o jogo for em outro continente). Para amistosos, o período de liberação é de 48 horas.

Quais competições fazem parte da Data FIFA?

O calendário reserva datas para Eliminatórias, Copa América, Eurocopa, Copa da Ásia, Copa Ouro e a própria Copa do Mundo.

Os clubes são obrigados a liberar jogadores para as Olimpíadas?

Sim, mas apenas para atletas com menos de 23 anos; para jogadores acima dessa idade, a liberação depende da solidariedade voluntária dos clubes.