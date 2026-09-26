Cards 'raros' movimentam mercado com leilões de até R$ 16,7 milhões

O programa de Debut Patches da Topps coloca patches oficiais de estreia em cards exclusivos de peça única. (Foto: Reprodução / Topps) (Reprodução / Topps)
Redator na Exame
Publicado em 26 de setembro de 2026 às 08h47.
RESUMO | O inovador programa de cartões "Debut Patch" da Topps — que incorpora patches autênticos usados por atletas em suas primeiras partidas profissionais — tornou-se o segmento mais valioso do colecionismo mundial, com peças raras ultrapassando facilmente a marca de US$ 1 milhão (cerca de R$ 5,55 milhões).
O mercado de cartões colecionáveis esportivos encontrou seu ápice financeiro e de popularidade por meio de uma sacada simples, mas revolucionária: os Debut Patches. O conceito, iniciado pela Topps (empresa pertencente à Fanatics) em 2023 na Major League Baseball (MLB), consiste em coletar o pequeno patch adesivo utilizado por cada atleta na manga de sua camisa durante sua estreia oficial na liga, autenticá-lo e inseri-lo em um cartão autografado único (one-of-one).
Devido à raridade e ao valor sentimental e histórico do item usado em jogo, o produto transformou-se instantaneamente no "Santo Graal" dos colecionadores modernos em diversas modalidades.
O padrão ouro inicial foi estabelecido quando o card do pitcher Paul Skenes, do Pittsburgh Pirates, foi arrematado por US$ 1,11 milhão (aproximadamente R$ 6,17 milhões) pela rede Dick’s Sporting Goods.
Durante quase 18 meses, a cifra permaneceu como o recorde absoluto do setor. No entanto, o programa expandiu-se rapidamente para outras ligas licenciadas, e o reinado de Skenes está prestes a ser pulverizado.
Segundo o The Athletic, lances na plataforma Fanatics Collect para o card "Debut Patch" de Cooper Flagg, estrela da NBA e do Dallas Mavericks, já ultrapassaram a marca de US$ 3 milhões (cerca de R$ 16,65 milhões), aproximando-se do patamar de vendas privadas milionárias de astros consagrados como Victor Wembanyama.
A febre dos Debut Patches não se restringe ao basquete universitário e à MLB. O fenômeno alcançou a NFL — onde o quarterback Jaxson Dart, do New York Giants, recentemente viu sua versão de patch de estreia (Prem1ere patch) ser comercializada por US$ 500.200 (cerca de R$ 2,77 milhões) — e já movimenta cifras impressionantes em outras disciplinas. Nomes como Dylan Harper (com lances de US$ 780.000 / R$ 4,33 milhões), Kon Knueppel (US$ 360.000 / R$ 2,0 milhões) e o outfielder Pete Crow-Armstrong (rumo à marca de US$ 1 milhão) ilustram a valorização vertiginosa do setor.
Segundo o The Athletic, a mecânica de distribuição, que utiliza cards de resgate (redemption cards) nos pacotes tradicionais para evitar danos aos valiosos patches originais, gerou uma verdadeira caça ao tesouro global.
Ligas como a MLS, a UEFA Champions League e acordos futuros para a Copa do Mundo de 2031 já estão integrados ao programa. Enquanto alguns atletas tentam reaver suas próprias relíquias — como ex-prospectos que escreveram telefones no verso dos cards para negociar diretamente —, dezenas de itens de grandes nomes, como o pitcher Yoshinobu Yamamoto, seguem perdidos em pacotes selados pelo mundo, alimentando a euforia de uma indústria bilionária.
A chegada dos cartões "Debut Patch" ao ecossistema de colecionáveis esportivas redefiniu completamente os patamares de investimento e valorização no mercado de colecionáveis. Ao unirem peças exclusivas de vestuário usadas por atletas em suas estreias oficiais a autógrafos autenticados e edições únicas (one-of-one), os cards alcançaram cifras astronômicas em leilões públicos, eclipsando recordes históricos de peças tradicionais e transformando o setor em um verdadeiro mercado de ativos de luxo.
O ranking das vendas públicas mais expressivas conhecidas até o momento ilustra a dimensão desse fenômeno financeiro nas principais ligas esportivas globais:
Vale destacar que este cenário de milionários está prestes a ser completamente redefinido com o encerramento dos leilões de superestrellas da NBA como Cooper Flagg, cujos lances públicos já ultrapassaram a marca histórica de US$ 3 milhões (cerca de R$ 16,65 milhões), além de fortes concorrentes como Dylan Harper e Kon Knueppel que também rondam a faixa dos sete dígitos, provando que o teto financeiro dos "Debut Patches" ainda está longe de ser alcançado.
São cards exclusivos e autografados (únicos no mundo) que contêm o patch oficial usado por um atleta na manga de sua camisa durante sua primeira partida profissional na liga.
O topo do ranking pertencia ao card de Paul Skenes (MLB), vendido por US$ 1,11 milhão (cerca de R$ 6,17 milhões).
O card de Debut Patch de Cooper Flagg (NBA) superou lances de US$ 3 milhões (cerca de R$ 16,65 milhões) em leilão, esmagando marcas anteriores.
Não. O programa expandiu-se com sucesso para a NBA, NFL, MLS e competições da UEFA, com previsões de inclusão na Copa do Mundo em 2031.
Devido à exclusividade e ao alto valor, os pacotes comerciais contêm um card de resgate (redemption), que o colecionador troca posteriormente pelo item físico autenticado.