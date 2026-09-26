Cards 'raros' movimentam mercado com leilões de até R$ 16,7 milhões

RESUMO | O inovador programa de cartões "Debut Patch" da Topps — que incorpora patches autênticos usados por atletas em suas primeiras partidas profissionais — tornou-se o segmento mais valioso do colecionismo mundial, com peças raras ultrapassando facilmente a marca de US$ 1 milhão (cerca de R$ 5,55 milhões).

O mercado de cartões colecionáveis esportivos encontrou seu ápice financeiro e de popularidade por meio de uma sacada simples, mas revolucionária: os Debut Patches. O conceito, iniciado pela Topps (empresa pertencente à Fanatics) em 2023 na Major League Baseball (MLB), consiste em coletar o pequeno patch adesivo utilizado por cada atleta na manga de sua camisa durante sua estreia oficial na liga, autenticá-lo e inseri-lo em um cartão autografado único (one-of-one).

Devido à raridade e ao valor sentimental e histórico do item usado em jogo, o produto transformou-se instantaneamente no "Santo Graal" dos colecionadores modernos em diversas modalidades.

O padrão ouro inicial foi estabelecido quando o card do pitcher Paul Skenes, do Pittsburgh Pirates, foi arrematado por US$ 1,11 milhão (aproximadamente R$ 6,17 milhões) pela rede Dick’s Sporting Goods.

Durante quase 18 meses, a cifra permaneceu como o recorde absoluto do setor. No entanto, o programa expandiu-se rapidamente para outras ligas licenciadas, e o reinado de Skenes está prestes a ser pulverizado.

Segundo o The Athletic, lances na plataforma Fanatics Collect para o card "Debut Patch" de Cooper Flagg, estrela da NBA e do Dallas Mavericks, já ultrapassaram a marca de US$ 3 milhões (cerca de R$ 16,65 milhões), aproximando-se do patamar de vendas privadas milionárias de astros consagrados como Victor Wembanyama.

A expansão global e o impacto nas finanças do esporte

A febre dos Debut Patches não se restringe ao basquete universitário e à MLB. O fenômeno alcançou a NFL — onde o quarterback Jaxson Dart, do New York Giants, recentemente viu sua versão de patch de estreia (Prem1ere patch) ser comercializada por US$ 500.200 (cerca de R$ 2,77 milhões) — e já movimenta cifras impressionantes em outras disciplinas. Nomes como Dylan Harper (com lances de US$ 780.000 / R$ 4,33 milhões), Kon Knueppel (US$ 360.000 / R$ 2,0 milhões) e o outfielder Pete Crow-Armstrong (rumo à marca de US$ 1 milhão) ilustram a valorização vertiginosa do setor.

Segundo o The Athletic, a mecânica de distribuição, que utiliza cards de resgate (redemption cards) nos pacotes tradicionais para evitar danos aos valiosos patches originais, gerou uma verdadeira caça ao tesouro global.

Ligas como a MLS, a UEFA Champions League e acordos futuros para a Copa do Mundo de 2031 já estão integrados ao programa. Enquanto alguns atletas tentam reaver suas próprias relíquias — como ex-prospectos que escreveram telefones no verso dos cards para negociar diretamente —, dezenas de itens de grandes nomes, como o pitcher Yoshinobu Yamamoto, seguem perdidos em pacotes selados pelo mundo, alimentando a euforia de uma indústria bilionária.

O pódio dos milhões: os recordes históricos de vendas dos cards "Debut Patch" no esporte

A chegada dos cartões "Debut Patch" ao ecossistema de colecionáveis esportivas redefiniu completamente os patamares de investimento e valorização no mercado de colecionáveis. Ao unirem peças exclusivas de vestuário usadas por atletas em suas estreias oficiais a autógrafos autenticados e edições únicas (one-of-one), os cards alcançaram cifras astronômicas em leilões públicos, eclipsando recordes históricos de peças tradicionais e transformando o setor em um verdadeiro mercado de ativos de luxo.

O ranking das vendas públicas mais expressivas conhecidas até o momento ilustra a dimensão desse fenômeno financeiro nas principais ligas esportivas globais:

Paul Skenes (MLB - Beisebol): O lendário card de estreia do pitcher do Pittsburgh Pirates estabeleceu o padrão ouro da indústria ao ser arrematado por US$ 1,11 milhão (aproximadamente R$ 6,17 milhões), mantendo-se por quase dois anos como a maior transação pública do segmento.

O lendário card de estreia do pitcher do Pittsburgh Pirates estabeleceu o padrão ouro da indústria ao ser arrematado por US$ 1,11 milhão (aproximadamente R$ 6,17 milhões), mantendo-se por quase dois anos como a maior transação pública do segmento. Nick Kurtz (MLB - Beisebol): O promissor jogador garantiu o segundo posto histórico com a comercialização de sua cobiçada peça de estreia por US$ 516.000 (cerca de R$ 2,86 milhões).

O promissor jogador garantiu o segundo posto histórico com a comercialização de sua cobiçada peça de estreia por US$ 516.000 (cerca de R$ 2,86 milhões). Jaxson Dart (NFL - Futebol Americano): O quarterback do New York Giants destacou a força da bola oval no mercado ao negociar seu patch de estreia (Prem1ere patch) por US$ 500.200 (aproximadamente R$ 2,77 milhões) pouco antes de sua contusão.

O quarterback do New York Giants destacou a força da bola oval no mercado ao negociar seu patch de estreia (Prem1ere patch) por US$ 500.200 (aproximadamente R$ 2,77 milhões) pouco antes de sua contusão. Cavan Sullivan (MLS - Futebol): O jovem prodígio do futebol norte-americano fincou seu nome na história com uma venda expressiva de US$ 324.000 (cerca de R$ 1,8 milhão).

O jovem prodígio do futebol norte-americano fincou seu nome na história com uma venda expressiva de US$ 324.000 (cerca de R$ 1,8 milhão). Jackson Holliday (MLB - Beisebol): Outro grande destaque das ligas de beisebol que alcançou patamares milionários e de alto prestígio com um montante de US$ 198.000 (cerca de R$ 1,1 milhão).

Outro grande destaque das ligas de beisebol que alcançou patamares milionários e de alto prestígio com um montante de US$ 198.000 (cerca de R$ 1,1 milhão). Wyatt Langford (MLB - Beisebol): Consolidando a forte presença do esporte no topo das transações, o card do atleta alcançou US$ 183.000 (aproximadamente R$ 1,01 milhão).

Consolidando a forte presença do esporte no topo das transações, o card do atleta alcançou US$ 183.000 (aproximadamente R$ 1,01 milhão). James Wood (MLB - Beisebol): Fechando o grupo de elite das principais marcas públicas registradas, o outfielder registrou uma venda expressiva de US$ 162.000 (cerca de R$ 899 mil).

Vale destacar que este cenário de milionários está prestes a ser completamente redefinido com o encerramento dos leilões de superestrellas da NBA como Cooper Flagg, cujos lances públicos já ultrapassaram a marca histórica de US$ 3 milhões (cerca de R$ 16,65 milhões), além de fortes concorrentes como Dylan Harper e Kon Knueppel que também rondam a faixa dos sete dígitos, provando que o teto financeiro dos "Debut Patches" ainda está longe de ser alcançado.

O que são os cartões "Debut Patch"?

São cards exclusivos e autografados (únicos no mundo) que contêm o patch oficial usado por um atleta na manga de sua camisa durante sua primeira partida profissional na liga.

Qual foi o recorde anterior de venda de um Debut Patch?

O topo do ranking pertencia ao card de Paul Skenes (MLB), vendido por US$ 1,11 milhão (cerca de R$ 6,17 milhões).

Quais são os novos recordes esperados no mercado?

O card de Debut Patch de Cooper Flagg (NBA) superou lances de US$ 3 milhões (cerca de R$ 16,65 milhões) em leilão, esmagando marcas anteriores.

O conceito existe apenas no beisebol?

Não. O programa expandiu-se com sucesso para a NBA, NFL, MLS e competições da UEFA, com previsões de inclusão na Copa do Mundo em 2031.

Como os colecionadores encontram esses cards nos pacotes?

Devido à exclusividade e ao alto valor, os pacotes comerciais contêm um card de resgate (redemption), que o colecionador troca posteriormente pelo item físico autenticado.