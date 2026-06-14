Esporte

Fase de grupos copa 2026

Holanda x Japão: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações

Japão vive grande fase com vitórias sobre potências e busca quebrar tabu nas oitavas da Copa de 2026

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 14 de junho de 2026 às 08h00.

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A Holanda e Japão se enfrentam pela Copa do Mundo 2026 neste domingo, 14 de junho, às 17h (horário de Brasília), no AT&T Stadium, em Arlington, no Texas, pela abertura do Grupo F.

Detalhes da partida

  • Data e horário: 14 de junho de 2026, às 17h (Brasília) (local – Dallas, Texas)
  • Local: no AT&T Stadium, em Arlington, em Houston, no Texas.
  • Confronto: Holanda x Japão – Grupo F.
  • Arbitragem: o americano Ismail Elfath foi escolhido para atuar como arbitro. Ao seu lado estarão os também americanos Corey Parker e Kyle Atkins, que serão assistentes.

Transmissão

  • TV aberta: Globo e SBT
  • TV fechada: SporTV e N Sports.
  • Streaming: Ge TV (apenas no Globoplay) e CazéTV (YouTube, Twitch, Amazon Prime Video). A CazéTV transmitirá gratuitamente em 4K.

Escalações prováveis

  • Holanda (técnico Ronald Koeman): Verbruggen; Dumfries, van Hecke, Virgil van Dijk e Micky van de Ven; Gravenberch, Frenkie de Jong e Tijjani Reijnders; Summerville, Cody Gakpo e Malen.
  • Japão (técnico Hajime Moriyasu): Suzuki; Watanabe, Taniguchi e Hiroki Ito; Daichi Kamada, Sano, Ritsu Doan e Keito Nakamura; Takefusa Kubo, Junya Ito e Ayase Ueda.

Contexto

  • O Japão entra em campo com alto nível de confiança sob o comando do técnico Hajime Moriyasu e registra sequência de seis vitórias consecutivas, com resultados que incluem triunfos sobre Brasil, Inglaterra e Escócia.
  • A seleção asiática tenta superar a barreira das oitavas de final na edição de 2026, fase em que nunca conseguiu avançar. Em três participações nesse estágio, o time acabou eliminado, com a última queda registrada diante da Croácia em 2022. Os japoneses mantêm a meta de romper esse histórico negativo em fases eliminatórias do torneio.
  • A Holanda inicia a competição com sequência recente de consistência, com apenas uma derrota nos últimos 10 jogos que antecedem a Copa do Mundo.
  • A seleção europeia encerrou a campanha de 2022 nas quartas de final, com eliminação diante da Argentina, campeã do torneio. Na edição de 2022, a equipe não sofreu derrotas no tempo regulamentar e apresentou atuações consistentes.

Agenda do Grupo F

  • 14/06: Holanda x Japão – Dallas (17h de Brasília)
  • 14/06: Suécia x Tunísia – Monterrey (23h de Brasília)
  • 20/06: Holanda x Suécia – Houston (14h de Brasília)
  • 20/06: Japão x Tunísia – Toronto (20h de Brasília)
  • 25/06: Japão x Suécia – Dallas (20h de Brasília)
  • 25/06: Tunísia x Holanda – Kansas City (20h de Brasília)
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