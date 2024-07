Russell é desclassificado e Lewis Hamilton 'herda' vitória no GP da Bélgica de F1

O Grande Prêmio da Bélgica de Fórmula 1 não terminou após a bandeirada final. Apesar de ter cruzado a linha de chegada em primeiro e conquistado a vitória na pista, George Russell, da Mercedes, foi desclassificado após inspeção da direção de prova que constatou que o carro estava com peso abaixo das regras. Com isso, Lewis Hamilton, que havia terminado na segunda colocação, herdou a vitória, a sua 105ª da carreira.

De acordo com a FIA, o carro de George Russell terminou a corrida com o peso de 796.5kg, quando o mínimo requerido é de 798kg. Por conta disso, o piloto inglês quebrou o artigo 4.1 do regulamento e foi desclassificado.

"George Russell foi desclassificado do resultado do Grande Prêmio da Bélgica depois que seu Mercedes foi considerado abaixo do peso após a corrida, o que significa que seu companheiro de equipe Lewis Hamilton foi promovido a vencedor", disse a F1 em nota oficial.

Como foi Hamilton?

Lewis terminou a corrida na segunda colocação, apenas 0.526 segundos atrás de Russell. Com a desqualificação de seu companheiro de equipe, Hamilton chegou a segunda vitória na temporada, a primeira foi no GP do Silverstone, no último dia 7 de julho. De quebra, Lewis chegou a 105ª vitória na carreira, recordista máximo da história da categoria.

Além de Lewis Hamilton, quem também subiu no pódio foi Oscar Piastri, que havia terminado a corrida na terceira colocação e foi alçado ao segundo lugar. Charles Leclerc, que finalizou a corrida na quarta posição, fica com o terceiro lugar completando o pódio.

