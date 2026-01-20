Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Paes e Ceciliano trocam farpas em disputa ao governo do Rio

Embate ocorre após anúncio de pré-candidatura de Paes e possível eleição indireta para o governo do estado

Governo do RJ: Eduardo Paes e André Ceciliano trocam farpas após anúncio de pré-candidatura (Reprodução/Redes sociais/-)

Governo do RJ: Eduardo Paes e André Ceciliano trocam farpas após anúncio de pré-candidatura (Reprodução/Redes sociais/-)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 21h00.

Embora as eleições de 2026 estejam marcadas apenas para outubro deste ano, as movimentações para a disputa ao governo do Rio de Janeiro já provocou troca de farpas pública entre o prefeito Eduardo Paes (PSD) e o ex-deputado estadual André Ceciliano (PT).

O prefeito da capital fluminense anunciou a pré-candidatura na última segunda-feira, 19, e reforçou o apoio à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

"Minha decisão é de apoiar a candidatura do presidente Lula, nunca tive dúvida disso", disse.

"O presidente Lula me disse que gostaria de ver a deputada Benedita da Silva de volta ao Senado. Eu disse que seria uma honra, mas que também vou buscar a aliança mais ampla possível. O Rio precisa de união, de força, inclusive com gente que não concorde comigo na eleição presidencial".

Ainda durante o evento, Paes aproveitou para criticar André Ceciliano (PT), secretário de Assuntos Legislativos do Palácio do Planalto e ex-presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj). O político é ventilado como possível candidato do PT ao governo do Rio de Janeiro.

Paes citou Ceciliano indiretamente, ao falar sobre Rodrigo Bacellar (União), deputado estadual e ex-presidente da Alerj que foi preso em dezembro de 2025 pela Polícia Federal (PF) no âmbito da operação Unha e Carne.

A ação foi deflagrada após investigação apontar que políticos da Alerj estariam vazando informações sigilosas para integrantes do Comando Vermelho.

O prefeito fluminense citou Ceciliano ao falar sobre candidaturas que seriam "patrocinadas" por Bacellar:

"É o que me parece do que se especula da candidatura do André Ceciliano, que aliás era o único nome do PT que não tinha declarado voto em mim, e sim no Bacellar para governador".

"Falei ao presidente Lula que tem que tomar muito cuidado", continuou, ao confirmar que se reuniu com o presidente na última semana.

"Como é uma candidatura patrocinada pelo deputado Bacellar, ligado ao Comando Vermelho, o presidente Lula e o PT têm que tomar muito cuidado para não parecer que estão prometendo proteger deputados."

"O padrinho da candidatura do André Ceciliano é o Bacellar. Ceciliano e Bacellar são a mesma coisa. E não serei refém do mesmo grupo do qual o governador Cláudio Castro é refém", disse Paes.

Após as falas do prefeito, André Ceciliano se manifestou em nota enviada ao jornal O Globo para rebater as acusações.

"Em nenhum momento coloquei meu nome como candidato a coisa alguma em 2026, a não ser a deputado estadual, mas percebo na fala nervosinha do prefeito que ele está dando uma importância a mim maior do que eu imaginava", disse.

"Tenho sido procurado por deputados de diferentes matizes ideológicas sobre a possibilidade de disputar essa eleição indireta, mas já disse que esse projeto só fará sentido se, de alguma forma, isso vier a contribuir para a reeleição do presidente Lula no Rio, que precisa de um palanque no estado berço do bolsonarismo."

A disputa no Rio de Janeiro

Nesta eleição, o atual governador Cláudio Castro (PL) não poderá disputar a reeleição por estar em seu segundo mandato.

Além disso, o Tribunal Superior Eleitoral ainda julga a possível cassação do mandato do governador, em processo que deve ser retomado neste ano.

Ainda assim, Castro deve deixar o governo em abril para tentar uma vaga no Senado.

Caso deixe o cargo, uma eleição indireta será realizada, com o governador definido pela Alerj.

Como este ano é eleitoral, o eleito comandará o estado até o fim deste ano. 

Para disputar as eleições, Paes precisa deixar o cargo até 4 de abril, seis meses antes do pleito. No entanto, a expectativa é que ele transmita o cargo ao vice-prefeito, Eduardo Cavaliere (PSD), em 20 de março.

Apesar de Ceciliano ser ventilado como candidato do PT, o vice-presidente da sigla e atual prefeito de Maricá, Washington Quaquá publicou nota no começo de janeiro deste ano afirmando que o partido irá apoiar a candidatura de Paes - antes mesmo do próprio Paes oficializar que iria concorrer.

Segundo a nota do diretório estadual do PT no Rio de Janeiro, o partido "não pode e não irá priorizar candidaturas e projetos individuais em substituição ao projeto coletivo do campo democrático representado pelas candidaturas do Presidente Lula e de Eduardo Paes ao governo do estado". 'Qualquer um que atrapalhe essa aliança joga água no moinho do bolsonarismo", informou a sigla.

Confira a lista completa de possíveis candidatos ao governo do Rio de Janeiro.

Leia mais

Acompanhe tudo sobre:PolíticaRio de JaneiroEleições 2026

Mais de Brasil

Moraes suspende parte das regras para operação de motoapps em São Paulo

Fim dos orelhões no Brasil? Número de aparelhos caiu 81% em 5 anos

Os 10 carros mais roubados em São Paulo

Aeroportos brasileiros superam 120 milhões de passageiros em 2025

Mais na Exame

Pop

'Temos mais leão para matar’, diz Alberto Cowboy sobre Veteranos

Esporte

EUA vai agilizar vistos para quem já tem ingresso da Copa do Mundo

Um conteúdo SBT News

China retomará importação de carne de frango do Rio Grande do Sul

Um conteúdo SBT News

Trem descarrila após queda de muro na Espanha