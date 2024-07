Bia Haddad estreia nas Olimpíadas de Paris com vitória; veja como foi a partida

A tenista Beatriz Haddad, principal nome do esporte feminino do Brasil, venceu a francesa Varvara Gracheva em sua partida de estreia nas Olimpíadas de Paris desde domingo, 28. Haddad venceu por 2 sets a 1 em uma partida tensa do início ao fim.

A atleta começou bem e levou o primeiro set. No segundo, no entanto, viu o jogo virar: Gracheva dominou a partida e marcou a virada com empate. Foi só no terceiro set que Bia realmente mostrou que veio a Paris com sede de medalha: a tenista derrotou a adversária francesa por 6 a 0 no último set e avançou na competição, representando o Brasil.

A MAIOR! Bia Haddad venceu a francesa Gracheva e avançou de fase no tênis individual de #Paris2024

A pontuação total foi de 6-4, 4-6 e 6-0 para Haddad, que jogou os três sets acompanhada de uma torcida animada para o Brasil. Essa foi a primeira vitória brasileira em simples feminino nas Olimpíadas dos últimos 38 anos.

Onde assistir às Olimpíadas de Paris 2024?

Os Jogos Olímpicos de Paris terão disputas em todos os dias, de 24 de julho a 11 de agosto, e em diversos horários. Muitas modalidades terão transmissão da TV Globo e de plataformas de streaming, especialmente de jogos com a participação de atletas da seleção brasileira.

Veja como assistir:

TV aberta: Globo, com as cerimônias de abertura e encerramento e as principais competições;

Globo, com as cerimônias de abertura e encerramento e as principais competições; TV por assinatura: Sportv, com transmissão das competições das principais modalidades;

Sportv, com transmissão das competições das principais modalidades; Streaming: Globoplay;

Globoplay; Youtube (online e gratuito): Cazé TV.

Como assistir às Olimpíadas de Paris 2024 online e de forma gratuita?

A CazéTV, no YouTube, está transmitindo uma série de modalidades durante todos os dias. Além disso, é possível acompanhar pela Globo, na TV aberta.