Brasil perde para o Japão no futebol feminino das Olimpíadas de Paris; veja como foi o jogo

O primeiro domingo das Olimpíadas começou bem para o Brasil: foram três medalhas em 16 minutos, conquistadas pela skatista Rayssa Leal (bronze), a judoca Larissa Pimenta (bronze) e o judoca William Lima (prata). Mas no futebol feminino, a equipe não vingou: a seleção brasileira perdeu por 2 a 1 para o time do Japão.

A disputa foi bastante acirrada para ambas as equipes. No segundo tempo, o Brasil abriu o placar por 1 a 0, com gol de Jheniffer. A seleção brasileira parecia segurar bem a vitória, até o primeiro gol de pênalti do Japão, da artilheira Kumagai Saki, que empatou a disputa, já nos acréscimos.

Japan equalised in stoppage time against Brazil but a few minutes later scored an incredible winning goal by Momoko Tanikawa. What a win! 🇯🇵pic.twitter.com/qO4N9w5UGx — BabaGol (@BabaGol_) July 28, 2024

Depois de cravar o primeiro gol, a equipe japonesa seguiu com garra e Tanikawa Momoko marcou o segundo, alguns minutos antes do fim da partida. O jogo foi válido pela segunda rodada do Grupo C das Olimpíadas de Paris.

1 /7 (As medalhas das Olimpíadas de Paris 2024 têm um pedaço da Torre Eiffel)

2 /7 (Medalhas na edição de Tóquio 2020)

3 /7 Medalhas das Olimpíadas Rio 2016 (Medalhas das Olimpíadas Rio 2016)

4 /7 Medalhas das Olimpíadas Londres 2012 (Medalhas das Olimpíadas Londres 2012)

5 /7 (Medalhas das Olimpíadas Beijing 2008)

6 /7 Medalhas das Olimpíadas Atenas 2004 (Medalhas das Olimpíadas Atenas 2004)

7/7 Medalhas das Olimpíadas Sydney 2000 (Medalhas das Olimpíadas Sydney 2000)

Próximos jogos do futebol feminino

Empatados com três pontos, Brasil e Japão seguem para a próxima partida do Grupo C, liderado pela Espanha, que joga hoje contra a Nigéria, às 16h. As japonesas, no entanto, têm um gol de vantagem.

O Brasil estreou nas Olimpíadas com vitória contra a Nigéria por 1 a 0. Se tivesse ganhado do Japão, a equipe brasileira estaria mais tranquila para classificação nas quartas de final da modalidade.

A equipe de Marta enfrenta a seleção espanhola na próxima quarta-feira, 31, em Bordeaux. A partida vai ser decisiva para decidir qual equipe avança para as quartas de final.

Onde assistir às Olimpíadas de Paris 2024?

Os Jogos Olímpicos de Paris terão disputas em todos os dias, de 24 de julho a 11 de agosto, e em diversos horários. Muitas modalidades terão transmissão da TV Globo e de plataformas de streaming, especialmente de jogos com a participação de atletas da seleção brasileira.

Veja como assistir:

TV aberta: Globo, com as cerimônias de abertura e encerramento e as principais competições;

Globo, com as cerimônias de abertura e encerramento e as principais competições; TV por assinatura: Sportv, com transmissão das competições das principais modalidades;

Sportv, com transmissão das competições das principais modalidades; Streaming: Globoplay;

Globoplay; Youtube (online e gratuito): Cazé TV.

Como assistir às Olimpíadas de Paris 2024 online e de forma gratuita?

A CazéTV, no YouTube, está transmitindo uma série de modalidades durante todos os dias. Além disso, é possível acompanhar pela Globo, na TV aberta.