Willian Lima e Larissa Pimenta garantem primeiras medalhas do Brasil no judô

Neste domingo, 28, o brasileiro Willian Lima garantiu a primeira medalha para o Brasil nas Olimpíadas de Paris 2024. Na categoria de até 66kg, o judoca disputou a final contra o japonês Hifumi Abe e conquistou o prata.

O atleta de 24 anos não segurou as lágrimas ao deixar o tatame, visivelmente emocionado. "Eu sabia que tinha condições de ser campeão, eu treinei muito. Abdiquei muito da minha carreira, da minha família, de um monte de coisa. Então isso dói muito, porque eu queria medalha de ouro. Mas fico muito feliz porque falei pro meu filho que ia colocar uma medalha no pescoço dele hoje, e eu vou", disse ele em entrevista à TV Globo.

O japonês que conquistou o ouro tem uma sequência de 40 vitórias e apenas 8 derrotas na carreira. Ele também ganhou a medalha mais valiosa em Tóquio 2020 e é tetracampeão mundial.

Nas semifinais, o judoca derrotou brasileiro o cazaque Gusman Kyrgyzbayev. Ele garantiu a classificação nas quartas de finais no Golden Score — ou ponto de ouro, que significa que quem pontua, vence — contra Baskhuu Yondonperenlei, da Mongólia.

Caso tivesse ganho a medalha de ouro, Lima entraria para a história olímpica. Ele se juntaria a um grupo de judocas com cinco medalhas de ouro, ao lado de Rafaela Silva, Aurélio Miguel, Rogério Sampaio e Sarah Menezes.

Larissa Pimenta conquista o bronze no judô

Logo após Willian, a judoca Larissa Pimenta disputou o bronze contra a italiana Odette Giuffrida na categoria de até 52 kg.

Com o placar no 0 a 0 na rodada final, as duas disputaram o Golden Score. Foram mais de três minutos até a brasileira conseguir dominar a italiana e garantir a vitória.

"Eu fiz tudo que consegui. Eu acho que mereço isso e tô muito feliz", disse a judoca em lágrimas ao vivo na TV Globo, logo após conquistar a medalha.

Giuffrida foi bronze em Tóquio 2020 e prata em 2016, nos Jogos do Rio. Ela também acaba de vencer o Campeonato Mundial de Judô, ganhando de Diyora Keldiyorova, do Uzbequistão.

Rayssa Leal conquista o bronze no skate street

Depois de uma competição tensa, com uma leva de quedas e notas abaixo do esperado, Rayssa Leal conquistou o bronze no skate street. A 'fadinha' também fez história, alcançando as impressionantes notas de 92,88 e 92,68, duas das três maiores da história da modalidade. Ela ficou atrás da japonesa Coco Yoshizawa, que conquistou a nota de 96.49.

A incerteza do pódio durou até o final, mas, na última manobra, a 'fadinha' conquistou a nota de 88.83 e garantiu o bronze.

A MEDALHA DE BRONZE VEIO AÍ 🥉 Rayssa Leal deixou o melhor pro final e meteu a medalha no peito! O Brasil tá morrendo de orgulho de você, Fadinha 🇧🇷🧚 #GlôNasOlimpíadas #JogosOlímpicos #Paris2024 pic.twitter.com/NdpXXz1FLb — TV Globo 📺 (@tvglobo) July 28, 2024