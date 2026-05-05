Ronaldo lidera artilharia do Brasil em Copas do Mundo

A seleção brasileira é uma das principais participantes da Copa do Mundo. Com cinco títulos no currículo, a equipe também é a única a participar de todas as edições e quem detém um dos maiores artilheiros do torneio. Ronaldo Nazário, ou Fenômeno, como era popularmente conhecido, é quem lidera o ranking dos maiores artilheiros do Brasil na história das Copas do Mundo. Com 15 gols marcados em quatro edições do Mundial, o ex-atacante se destaca como um dos principais nomes do país na competição, sempre lembrado pelo bom futebol apresentado.

Os números de Ronaldo em Copas

Ronaldo disputou as edições de 1994, 1998, 2002 e 2006. Foi campeão em 1994, ainda jovem, e protagonista em 2002, quando terminou como artilheiro da competição com oito gols e liderou o Brasil ao pentacampeonato.

Ao todo, somou 15 gols em Copas do Mundo, número que o colocou, por anos, como maior artilheiro da história do torneio até ser superado posteriormente, em 2014, pelo alemão Miroslav Klose, que tem 16 gols.

Atrás de Ronaldo, outros nomes importantes aparecem na lista de artilheiros da Seleção:

1º) Ronaldo – 15 gols

2º) Pelé – 12

3º) Ademir – 9

3º) Vavá – 9

3º) Jairzinho – 9

6º) Leônidas da Silva – 8

6º) Neymar – 8

6º) Rivaldo – 8

9º) Careca – 7

9º) Bebeto – 6

9º) Rivellino – 6

Dos nomes atuais da seleção brasileira, o que mais se aproxima de Ronaldo é Neymar. O atleta do Santos, com oito gols, pode ter a chance de ultrapassar o ídolo brasileiro em caso de convocação. No entanto, há a possibilidade do camisa 10 não ser convocado para a edição de 2026.

A marca de Ronaldo marca não apenas regularidade, mas também protagonismo em momentos decisivos. Seus gols foram fundamentais em campanhas marcantes da Seleção, especialmente na conquista de 2002, quando o Brasil conquistou o pentacampeonato.