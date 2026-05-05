Ronaldo lidera artilharia do Brasil em Copas do Mundo

Ronaldo: Brasileiro fez história em quatro mundiais e segue liderando como maior artilheiro do Brasil (Claudio Villa/Getty Images)
Colaboradora
Publicado em 5 de maio de 2026 às 10h02.
Ronaldo disputou as edições de 1994, 1998, 2002 e 2006. Foi campeão em 1994, ainda jovem, e protagonista em 2002, quando terminou como artilheiro da competição com oito gols e liderou o Brasil ao pentacampeonato.
Ao todo, somou 15 gols em Copas do Mundo, número que o colocou, por anos, como maior artilheiro da história do torneio até ser superado posteriormente, em 2014, pelo alemão Miroslav Klose, que tem 16 gols.
Atrás de Ronaldo, outros nomes importantes aparecem na lista de artilheiros da Seleção:
Dos nomes atuais da seleção brasileira, o que mais se aproxima de Ronaldo é Neymar. O atleta do Santos, com oito gols, pode ter a chance de ultrapassar o ídolo brasileiro em caso de convocação. No entanto, há a possibilidade do camisa 10 não ser convocado para a edição de 2026.
A marca de Ronaldo marca não apenas regularidade, mas também protagonismo em momentos decisivos. Seus gols foram fundamentais em campanhas marcantes da Seleção, especialmente na conquista de 2002, quando o Brasil conquistou o pentacampeonato.