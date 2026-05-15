Quanto vale um jantar com Stephen Curry e Warren Buffett? Lance chega a US$ 9 milhões

Um participante anônimo desembolsou US$ 9 milhões para participar de um jantar com Warren Buffett, o jogador da NBA Stephen Curry e a atriz e empresária Ayesha Curry.

O montante arrecadado será dividido por Buffett entre as organizações beneficentes GLIDE e Eat. Learn. Play., responsáveis pelo leilão, de acordo com comunicado divulgado pelas entidades. O encontro ocorrerá em Omaha, no dia 24 de junho, e contará com a presença do vencedor e outros sete convidados ao lado do investidor de 95 anos e do casal Curry.

“Estou entusiasmado com a resposta a este leilão e honrado em apoiar o importante trabalho realizado pela GLIDE e pela Fundação Eat. Learn. Play.”, afirmou Buffett no comunicado.

Segundo o texto, a GLIDE atua no enfrentamento de desigualdades sistêmicas e em questões ligadas à pobreza. Já a Eat. Learn. Play., criada por Stephen e Ayesha Curry, desenvolve iniciativas voltadas para crianças da cidade de Oakland.

Buffett promoveu, ao longo de mais de 20 anos, leilões beneficentes de almoço que já levantaram mais de US$ 50 milhões em apoio à Glide. A edição mais recente havia acontecido em 2022, quando outro participante anônimo ofereceu US$ 19 milhões, o maior valor já registrado na ação.

Na ocasião, o lance superou o recorde anterior de US$ 4,6 milhões pagos, em 2019, pelo empresário do setor de criptomoedas Justin Sun.

Entre os nomes que já venceram o leilão estão o gestor de fundos David Einhorn e Ted Weschler, que posteriormente passou a integrar a Berkshire Hathaway como selecionador de ações após conhecer Buffett durante um dos encontros.