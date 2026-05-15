Masters 1000 de Roma: disputa entre Sinner e Medvedev é interrompida por chuva

A semifinal do Masters 1000 de Roma entre Jannik Sinner e Daniil Medvedev foi interrompida por chuva nesta quinta-feira, 14, após 2h22 de partida. No momento da paralisação, o italiano vencia o russo por 6/2, 5/7 e 4/2. Medvedev estava no saque quando a organização decidiu suspender o confronto.

Segundo a organização do torneio, a previsão mais recente para retomada da partida é às 18h, no horário de Brasília. O vencedor garantirá vaga na final de domingo, ao meio-dia, contra o norueguês Casper Ruud, atual número 25 do ranking da ATP.

Sinner tenta ampliar uma sequência de 28 vitórias consecutivas no circuito da ATP e soma 32 triunfos seguidos em torneios Masters 1000. A série teve início ainda na temporada passada, durante o Masters de Paris.

O começo da partida indicava domínio do italiano. Sinner conseguiu duas quebras consecutivas logo nos primeiros games e abriu 4/0 no placar do primeiro set. O tenista não enfrentou break-points na parcial e perdeu apenas dois pontos nos games de saque. Nos golpes vencedores, liderou a estatística por 11 a 4, além de registrar cinco erros não forçados, contra seis do adversário.

No segundo set, a disputa passou a exigir mais fisicamente de Sinner, com trocas de bola mais longas ao longo dos games. Medvedev conseguiu uma quebra e abriu 3/0, mas desperdiçou três oportunidades de ampliar a vantagem e permitiu a reação do italiano.

Mesmo após o empate no placar, o russo manteve os games de saque sem sofrer ameaças até o encerramento da parcial. Durante o set, Sinner chegou a passar mal em quadra e enfrentou games longos antes de sofrer uma nova quebra.

No terceiro set, o italiano recebeu atendimento do fisioterapeuta ainda nos primeiros games. Mesmo assim, conseguiu uma quebra cedo e abriu 3/1. Sinner ainda teve chances de ampliar a vantagem, mas Medvedev salvou break-point com bons serviços.

Partida será retomada após interrupção por chuva

A paralisação aconteceu quando Sinner liderava por 4/2 no terceiro set. A chuva interrompeu o duelo no momento em que Medvedev se preparava para sacar.

Casper Ruud garantiu vaga na final após vencer o italiano Luciano Darderi por duplo 6/1 na outra semifinal do torneio.