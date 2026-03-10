Roger Machado vai assinar com o São Paulo até o final de 2026

Antes, passou também por Grêmio, Juventude, Novo Hamburgo, Atlético-MG, Palmeiras, Bahia e Fluminense.

Saída de Crespo

O São Paulo Futebol Clube surpreendeu na segunda-feira ao anunciar saída do técnico Hernán Crespo. Também deixaram o clube os auxiliares Juan Branda e Victor López, os preparadores físicos Federico Martinetti e Leandro Paz e o preparador de goleiros Gustavo Nepote.

Campeão paulista em 2021 em cima do Palmeiras, Crespo iniciou sua segunda passagem tricolor paulista em julho de 2025. Desde então, dirigiu o time em 46 jogos, acumulando 21 vitórias, sete empates e 18 derrotas.