Roger Machado vai assinar com o São Paulo até o final de 2026

Apesar de ser ídolo histórico do Grêmio, Roger quebrou a hegemonia estadual do Imortal ao ganhar o título gaúcho com o Colorado no ano passado (Divulgação Internacional)
Publicado em 10 de março de 2026 às 14h37.
Roger Machado chegou a São Paulo na manhã desta terça-feira para assinar contrato e ser oficializado como novo treinador do tricolor paulista. O vínculo será válido até o final desta temporada.
Ele chega para comandar o treino do time nesta tarde, às 16h, no CT da Barra Funda. A ideia do clube é apresentar oficialmente Roger Machado ainda nesta tarde.