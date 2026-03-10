Esporte

Roger Machado vai assinar com o São Paulo até o final de 2026

O último trabalho de Roger Machado foi no Internacional. O treinador ficou no Colorado de 2024 a 2025

Apesar de ser ídolo histórico do Grêmio, Roger quebrou a hegemonia estadual do Imortal ao ganhar o título gaúcho com o Colorado no ano passado (Divulgação Internacional)

Apesar de ser ídolo histórico do Grêmio, Roger quebrou a hegemonia estadual do Imortal ao ganhar o título gaúcho com o Colorado no ano passado (Divulgação Internacional)

Luiz Anversa
Luiz Anversa

Repórter

Publicado em 10 de março de 2026 às 14h37.

Roger Machado chegou a São Paulo na manhã desta terça-feira para assinar contrato e ser oficializado como novo treinador do tricolor paulista. O vínculo será válido até o final desta temporada.

Ele chega para comandar o treino do time nesta tarde, às 16h, no CT da Barra Funda. A ideia do clube é apresentar oficialmente Roger Machado ainda nesta tarde.

Acompanhe tudo sobre:São Paulo Futebol Clube

Mais de Esporte

Atlético de Madrid x Tottenham: horário, onde assistir e escalações

Galatasaray x Liverpool: horário, onde assistir e prováveis escalações

Veja a lista dos clubes que mais faturaram com premiações no Brasil em 2026

Botafogo x Barcelona de Guayaquil: horário, onde assistir e prováveis escalações

Mais na Exame

EXAME Agro

USDA projeta alta na produção de milho do Brasil, mas abaixo do recorde de 2024/25

Brasil

Pesquisa presidente: Lula tem 45,1% e Flávio 42,7% em Minas Gerais, diz Paraná

Carreira

70% dos CEOs operam em ambientes de instabilidade — e isso está muda a escolha de líderes

Mercados

Ibovespa se recupera, sobe mais de 2% e volta aos 185 mil pontos