Hernán Crespo deve ser o novo técnico do São Paulo, diz site

Luis Zubeldía não é mais o técnico do São Paulo. Após pouco mais de um ano no comando, o treinador argentino de 44 anos pediu demissão do cargo, decisão que será oficializada nesta segunda-feira, 16. De acordo com o site Globo Esporte, Hernán Crespo deve assumir o comando do time.

A saída de Zubeldía ocorre após uma sequência de três derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro, sendo a última uma derrota por 3 a 1 para o Vasco, no Morumbi.

Ele já havia comunicado sua intenção de deixar o clube logo após essa partida, mas foi inicialmente convencido a permanecer. Nos dias seguintes, porém, manteve sua decisão, entendendo que não havia condições de reverter o momento difícil da equipe.

O futuro do São Paulo: Crespo como principal candidato

Com a saída de Zubeldía, Hernán Crespo surge como o principal candidato para assumir o comando do São Paulo. Livre no mercado, Crespo tem identificação com o clube, onde foi campeão paulista em 2021.

Na sua primeira passagem pelo Tricolor, disputou 53 jogos, com 24 vitórias, 19 empates e 10 derrotas. Apesar de ter deixado o clube em 2021 após um início difícil no Brasileirão, Crespo é visto como uma opção viável para retomar o desempenho da equipe.

O São Paulo enfrenta ainda limitações financeiras que dificultam contratações de técnicos que estejam atualmente empregados, devido ao custo de multas rescisórias. Outra opção que chegou a ser considerada, Juan Pablo Vojvoda, do Fortaleza, não está sendo avaliada no momento para a vaga.

O novo ciclo do São Paulo

Assim, o clube inicia um novo ciclo na busca por estabilidade técnica e melhores resultados na temporada, apostando na experiência e no conhecimento de Crespo para conduzir o time em um momento delicado da competição nacional.