São Paulo x Chapecoense: horário, onde assistir e prováveis escalações

O São Paulo recebe a Chapecoense pela quinta rodada do Brasileirão nesta quinta-feira. A partida começa às 20h. O confronto será disputado no Canindé, em São Paulo, já que o Morumbis passa por recuperação do gramado após uma sequência de shows. Partida será a estreia do técnico Roger Machado no comando do tricolor.

Como chega o São Paulo para o confronto

O São Paulo entra em campo em boa fase no Brasileirão. O time soma 10 pontos em quatro rodadas e está na vice-liderança do campeonato, dividindo a pontuação com o líder Palmeiras. Para o duelo, Ryan Francisco segue fora por lesão, enquanto Lucca é dúvida.

Como chega a Chapecoense

A Chapecoense tenta reagir após o vice-campeonato catarinense para o Barra. No Brasileirão, a equipe catarinense soma cinco pontos e está na 10ª colocação do Brasileirão. O time não contará com os lesionados Bruno Mathias e Mancha.

Prováveis escalações

São Paulo (Técnico: Roger Machado)

Rafael; Lucas Ramon, Arboleda, Alan Franco e Enzo Díaz; Danielzinho, Marcos Antônio, Bobadilla e Lucas; Luciano e Calleri.

Chapecoense (Técnico: Gilmar Dal Pozzo)

Léo Vieira; Everton, Victor Caetano, Eduardo Doma e Walter Clar; Camilo, Higor Meritão, Rafael Carvalheira e Giovanni Augusto; Italo e Neto Pessoa.