Rio Open 2026: Marcelo Melo e João Fonseca avançam às semis das duplas

A dupla brasileira Marcelo Melo e João Fonseca garantiu vaga na semifinal do Rio Open. Eles venceram nesta quarta‑feira os argentinos Máximo González e Andrés Molteni, cabeças de chave número 2, por 6/4 e 6/0, em partida disputada no Jockey Club Brasileiro.

O adversário dos brasileiros na próxima fase ainda não está definido. Também nesta quarta‑feira serão realizados os jogos da primeira rodada das duplas que integram a mesma chave. Gustavo Heide e Guto Miguel enfrentam os norte‑americanos John Peers (AUS) e Evan King (EUA) na quadra 2, em duelo marcado para não antes das 18h10.

Na mesma quadra, os argentinos Francisco Comensana e Francisco Cerúndolo encaram os alemães Mark Wallner e Jakob Schnaitter, em partida prevista para não antes das 20h30.