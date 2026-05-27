Djokovic x Royer: veja horário e onde assistir ao vivo ao jogo de Roland Garros

Djokovic: atleta é o tenista com mais participações em Grand Slams na Era Open (ANDREJ ISAKOVIC/AFP)
Repórter
Publicado em 27 de maio de 2026 às 07h02.
Após vencer o francês Giovanni Perricard na estreia, Novak Djokovic volta à quadra nesta quarta-feira, 27, pela segunda rodada de Roland Garros 2026.
O sérvio enfrenta o francês Valentin Royer, atual número 74 do ranking da ATP, em busca de uma vaga na terceira rodada do Grand Slam disputado em Paris.
O duelo entre Djokovic e Royer será o terceiro jogo da programação da quadra Philippe-Chatrier nesta quarta-feira, 27, com início previsto para não antes das 9h20 (de Brasília).
O duelo terá transmissão da ESPN 2, do Disney+ e da Tennis TV.
Atual número 4 do mundo, Djokovic vive uma temporada de altos e baixos em 2026.
O melhor resultado do sérvio no ano foi a final do Australian Open, quando acabou derrotado por Carlos Alcaraz. Depois disso, Djokovic desistiu dos Masters 1000 de Miami, Monte Carlo e Madri, além do ATP 250 de Genebra.
De volta ao saibro no ATP de Roma, o sérvio foi eliminado na segunda rodada pelo croata Dino Prizmic, próximo adversário de João Fonseca em Roland Garros.
Na estreia em Paris, Djokovic venceu o francês Giovanni Perricard por 3 sets a 1, com parciais de 5/7, 7/5, 6/1 e 6/4.
Ao entrar em quadra em Roland Garros, o tricampeão do torneio também alcançou um novo recorde: tornou-se o tenista com mais participações em Grand Slams na Era Open, chegando à marca de 82 aparições.
Valentin Royer tem 24 anos e nasceu na França. O tenista ganhou destaque nas categorias de base ao conquistar o Campeonato Europeu Sub-18 de simples e duplas em 2019. No circuito profissional, passou a crescer principalmente em torneios Challenger e ITF.
Entre os principais resultados da carreira estão títulos ITF conquistados a partir de 2022, o Challenger de Sibiu, na Romênia, em 2024, e dois Challengers em Kigali, em 2025.
Em 2026, Royer entrou no top 100 do ranking mundial e venceu sua primeira partida em uma chave principal de Roland Garros ao derrotar Hugo Dellien na estreia.
Caso avance à terceira rodada, Novak Djokovic poderá enfrentar João Fonseca, desde que o brasileiro elimine o croata Dino Prizmic.