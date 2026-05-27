Djokovic x Royer: veja horário e onde assistir ao vivo ao jogo de Roland Garros

Após vencer o francês Giovanni Perricard na estreia, Novak Djokovic volta à quadra nesta quarta-feira, 27, pela segunda rodada de Roland Garros 2026.

O sérvio enfrenta o francês Valentin Royer, atual número 74 do ranking da ATP, em busca de uma vaga na terceira rodada do Grand Slam disputado em Paris.

Que horas é o jogo Djokovic x Valentin Royer?

O duelo entre Djokovic e Royer será o terceiro jogo da programação da quadra Philippe-Chatrier nesta quarta-feira, 27, com início previsto para não antes das 9h20 (de Brasília).

Onde assistir ao jogo de Djokovic em Roland Garros?

O duelo terá transmissão da ESPN 2, do Disney+ e da Tennis TV.

Como Djokovic chega para o jogo?

Atual número 4 do mundo, Djokovic vive uma temporada de altos e baixos em 2026.

O melhor resultado do sérvio no ano foi a final do Australian Open, quando acabou derrotado por Carlos Alcaraz. Depois disso, Djokovic desistiu dos Masters 1000 de Miami, Monte Carlo e Madri, além do ATP 250 de Genebra.

De volta ao saibro no ATP de Roma, o sérvio foi eliminado na segunda rodada pelo croata Dino Prizmic, próximo adversário de João Fonseca em Roland Garros.

Na estreia em Paris, Djokovic venceu o francês Giovanni Perricard por 3 sets a 1, com parciais de 5/7, 7/5, 6/1 e 6/4.

Ao entrar em quadra em Roland Garros, o tricampeão do torneio também alcançou um novo recorde: tornou-se o tenista com mais participações em Grand Slams na Era Open, chegando à marca de 82 aparições.

Quem é o adversário de Djokovic?

Valentin Royer tem 24 anos e nasceu na França. O tenista ganhou destaque nas categorias de base ao conquistar o Campeonato Europeu Sub-18 de simples e duplas em 2019. No circuito profissional, passou a crescer principalmente em torneios Challenger e ITF.

Entre os principais resultados da carreira estão títulos ITF conquistados a partir de 2022, o Challenger de Sibiu, na Romênia, em 2024, e dois Challengers em Kigali, em 2025.

Em 2026, Royer entrou no top 100 do ranking mundial e venceu sua primeira partida em uma chave principal de Roland Garros ao derrotar Hugo Dellien na estreia.

Djokovic pode enfrentar João Fonseca?

Caso avance à terceira rodada, Novak Djokovic poderá enfrentar João Fonseca, desde que o brasileiro elimine o croata Dino Prizmic.