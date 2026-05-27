Fluminense faz contas por vaga na Libertadores; classificação com oito pontos seria rara

O Fluminense chega pressionado à última rodada da fase de grupos da Libertadores e terá uma semana de calculadora na mão. Para avançar às oitavas de final, o Tricolor depende não apenas do próprio resultado, mas também de uma combinação de placares no Grupo C.

O cenário mais direto para a equipe de Luis Zubeldía é vencer o Deportivo La Guaira, nesta quarta-feira, 27, no Maracanã, e torcer por um tropeço do Bolívar diante do Independiente Rivadavia, em Santa Cruz de La Sierra.

Se isso acontecer, o Flu avançará com apenas oito pontos, uma pontuação pouco comum entre classificados ao mata-mata da competição nos últimos anos.

Segundo o ge, desde 2021, somente nove equipes conseguiram vaga nas oitavas somando oito pontos, todas elas na segunda colocação do grupo, exatamente a única posição ainda possível para o clube carioca.

Os números ajudam a dimensionar a dificuldade do cenário: nas últimas cinco edições, 80 equipes avançaram de fase, e apenas cerca de 11% delas conquistaram a classificação com oito pontos ou menos.

Flu busca repetir roteiro raro na Libertadores

A menor pontuação de um classificado nesse período traz, inclusive, uma coincidência envolvendo o próprio Fluminense.

Na Libertadores de 2024, o Colo-Colo avançou às oitavas com apenas seis pontos no mesmo grupo do Tricolor. Naquela ocasião, o time carioca terminou como líder com 14 pontos, enquanto Alianza Lima e Cerro Porteño acabaram eliminados.

E existe, sim, a possibilidade de o Flu repetir uma classificação improvável com apenas seis pontos.

Para isso, precisaria empatar com o Deportivo La Guaira e torcer obrigatoriamente por uma derrota do Bolívar contra o Independiente Rivadavia.

O histórico tricolor também oferece uma lembrança favorável. Em 2011, o Fluminense conseguiu avançar às oitavas justamente com oito pontos após um cenário semelhante de combinação de resultados. Na ocasião, o clube garantiu a vaga no marcante duelo diante do Argentinos Juniors.