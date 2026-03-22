Resultado do jogo Fluminense x Atlético-MG ontem; veja os destaques

Castillo: Centro avante argentino marca e garante vitória do Fluminense pelo Brasileirão
Freelancer
Publicado em 22 de março de 2026 às 06h00.
O Fluminense venceu o Atlético-MG por 1 a 0 ontem no Maracanã pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado recoloca a equipe carioca novamente na briga pela liderança, chegando a 16 pontos e fechando a noite na 3ª colocação. Já o Galo permaneceu com 8 pontos, em 11º lugar. Veja como foi o jogo.
A partida no Maracanã foi equilibrada em boa parte do tempo. O Tricolor teve mais posse de bola, com 55,6%, mas o número de finalizações foi idêntico: 14 para cada lado. O time de Zubeldía acertou 4 chutes no gol, contra 5 do Atlético-MG, o que ajuda a explicar por que o goleiro Fábio terminou a noite como um dos destaques do jogo.
O gol saiu aos 29 minutos do primeiro tempo. Castillo, que fazia sua estreia como titular, aproveitou uma das poucas chances claras que teve e decidiu a partida em um belo gol de cabeça, mesmo com marcação forte da defesa atleticana.
Depois da vantagem, o Fluminense oscilou. O Atlético-MG cresceu em alguns momentos, criou boas oportunidades e teve chances reais de empatar, mas parou em erros nas conclusões.
No lance final, o Atlético-MG quase arrancou o empate. Cassierra avançou pela esquerda e serviu Reinier dentro da área, mas Fábio saiu bem e fez grande defesa cara a cara para segurar a vitória do Fluminense.
O nome do jogo foi Rodrigo Castillo. Contratado no início do ano, o argentino marcou seu primeiro gol com a camisa do Fluminense justamente em sua primeira oportunidade como titular. Após a partida, ele falou em “emoção grande” e agradeceu aos companheiros pelo apoio recebido neste início de trajetória no clube.
Luis Zubeldía também valorizou a atuação do atacante e tratou a resposta de Castillo como uma ótima notícia para a sequência da temporada. O treinador ganhou um novo cenário para o setor ofensivo em um momento importante do Brasileirão.
Se Castillo foi decisivo na frente, Fábio garantiu o resultado atrás. O goleiro apareceu durante o jogo e foi essencial no final, com uma defesa no último lance que impediu o empate do Atlético-MG. O Lance destacou justamente esse momento como o retrato da vitória tricolor no Maracanã.