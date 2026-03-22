Cruzeiro x Santos: onde assistir, horário e prováveis escalações

Cruzeiro e Santos se enfrentam neste domingo, 22, às 16h, no Mineirão, em Belo Horizonte, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo reúne duas equipes que começaram mal a competição e entram em campo pressionadas para ganhar fôlego na tabela. Saiba onde assistir e prováveis escalações.

Como chega o Cruzeiro para o confronto

A equipe ainda não venceu no Brasileirão e soma apenas 3 pontos em 7 jogos, com 8 gols marcados e 15 sofridos, o que faz com que ataque e defesa estejam entre os piores da competição.

Além da falta de vitórias, o time mineiro sofre com a baixa eficiência ofensiva. O time Celeste é uma das equipes que mais finalizam no campeonato, com média de 13,7 finalizações por partida, mas precisa de muitas tentativas para transformar volume em gol. Ao mesmo tempo, sua defesa cede bastante: o time sofre, em média, 11,3 finalizações por jogo.

Há também mudança importante no contexto do clube. O Cruzeiro segue em negociação por um novo treinador, com Arthur Jorge no radar. O português foi campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro em 2024, pelo Botafogo.

Como chega o Santos para o confronto

O time também não faz um início sólido, mas chega em situação menos crítica. O time soma 6 pontos, com 10 gols marcados e 13 sofridos, e tenta aproveitar o duelo fora de casa para se afastar da parte mais baixa da tabela. O setor defensivo tem sido um problema para o Peixe, que soma 21 gols sofridos em 16 jogos. Fora de casa, esse rendimento defensivo piora ainda mais.

Mesmo assim o time tem nomes capazes de decidir. Gabriel Barbosa e Neymar aparecem com 3 gols cada no Brasileirão, mas o Peixe não terá a dupla para o duelo; Neymar será preservado para controle de carga e Gabigol não atuará já que pertence ao clube mineiro.

O momento do Santos também passa por troca de comando. Nessa semana, o Cuca foi anunciado como o novo técnico para tentar reorganizar a equipe, sobretudo no sistema defensivo.

Onde assistir Cruzeiro x Santos ao vivo pelo Brasileirão

O jogo entre Cruzeiro e Santos terá transmissão ao vivo pela Globo e pelo Premiere.

Prováveis escalações

Cruzeiro (Técnico: Wesley Carvalho)

Matheus Cunha; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Matheus Henrique, Lucas Silva, Gerson, Matheus Pereira e Christian (Arroyo); Kaio Jorge (Neyser).

Santos (Técnico: Cuca)

Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Lucas Verissimo, Luan Peres e Escobar; Oliva, Gabriel Bontempo, Rollheiser; Barreal, Thaciano e Rony.