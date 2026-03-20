Veja resultados dos jogos de ontem, 19, e tabela do Brasileirão 2026 atualizada

Três partidas movimentaram a quinta-feira, 19, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.

O Grêmio venceu o Vitória e chegou a 11 pontos na tabela.

Em Chapecó, Chapecoense e Corinthians empataram em 0 a 0, no primeiro jogo sem gols da competição.

No Rio de Janeiro, o Flamengo venceu o Remo por 3 a 0 e entrou no G4, com 13 pontos em seis jogos.

Na tabela, Palmeiras e São Paulo seguem na liderança, ambos com 16 pontos após sete jogos.

O Bahia aparece na terceira colocação, com 14 pontos, seguido pelo Flamengo, que fecha o grupo dos quatro primeiros.

Confira os resultados dos jogos de quinta-feira, 19:

Grêmio 2 x 0 Vitória

2 x 0 Vitória Chapecoense 0 x 0 Corinthians

Flamengo 3 x 0 Remo

Veja a tabela atualizada do Brasileirão 2026: