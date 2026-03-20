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Veja resultados dos jogos de ontem, 19, e tabela do Brasileirão 2026 atualizada

Flamengo vence o Remo por 3 a 0 e chega a 13 pontos, entrando no G4 do Brasileirão

Brasileirão 2026: Palmeiras e São Paulo seguem na liderança (Lucas Figueiredo/CBF/Flickr)

Brasileirão 2026: Palmeiras e São Paulo seguem na liderança (Lucas Figueiredo/CBF/Flickr)

Maria Eduarda Lameza
Maria Eduarda Lameza

Estagiária de jornalismo

Publicado em 20 de março de 2026 às 09h19.

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Três partidas movimentaram a quinta-feira, 19, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.

O Grêmio venceu o Vitória e chegou a 11 pontos na tabela.

Em Chapecó, Chapecoense e Corinthians empataram em 0 a 0, no primeiro jogo sem gols da competição.

No Rio de Janeiro, o Flamengo venceu o Remo por 3 a 0 e entrou no G4, com 13 pontos em seis jogos.

Na tabela, Palmeiras e São Paulo seguem na liderança, ambos com 16 pontos após sete jogos.

O Bahia aparece na terceira colocação, com 14 pontos, seguido pelo Flamengo, que fecha o grupo dos quatro primeiros.

Confira os resultados dos jogos de quinta-feira, 19:

  • Grêmio 2 x 0 Vitória
  • Chapecoense 0 x 0 Corinthians
  • Flamengo 3 x 0 Remo

Veja a tabela atualizada do Brasileirão 2026:

PosiçãoClubePontosJogosVitóriasEmpates
1Palmeiras16751
2São Paulo16751
3Bahia14642
4Flamengo13641
5Fluminense13741
6Coritiba13741
7Grêmio11732
8Athletico-PR10631
9Corinthians9723
10Vasco8722
11Atlético-MG8722
12Red Bull Bragantino8722
13Vitória7621
14Chapecoense7614
15Mirassol6613
16Santos6713
17Internacional5712
18Botafogo3510
19Cruzeiro3703
20Remo3703
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