Veja resultados dos jogos de ontem, 19, e tabela do Brasileirão 2026 atualizada

Brasileirão 2026: Palmeiras e São Paulo seguem na liderança (Lucas Figueiredo/CBF/Flickr)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 20 de março de 2026 às 09h19.
Três partidas movimentaram a quinta-feira, 19, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.
O Grêmio venceu o Vitória e chegou a 11 pontos na tabela.
Em Chapecó, Chapecoense e Corinthians empataram em 0 a 0, no primeiro jogo sem gols da competição.
No Rio de Janeiro, o Flamengo venceu o Remo por 3 a 0 e entrou no G4, com 13 pontos em seis jogos.
Na tabela, Palmeiras e São Paulo seguem na liderança, ambos com 16 pontos após sete jogos.
O Bahia aparece na terceira colocação, com 14 pontos, seguido pelo Flamengo, que fecha o grupo dos quatro primeiros.
|Posição
|Clube
|Pontos
|Jogos
|Vitórias
|Empates
|1
|Palmeiras
|16
|7
|5
|1
|2
|São Paulo
|16
|7
|5
|1
|3
|Bahia
|14
|6
|4
|2
|4
|Flamengo
|13
|6
|4
|1
|5
|Fluminense
|13
|7
|4
|1
|6
|Coritiba
|13
|7
|4
|1
|7
|Grêmio
|11
|7
|3
|2
|8
|Athletico-PR
|10
|6
|3
|1
|9
|Corinthians
|9
|7
|2
|3
|10
|Vasco
|8
|7
|2
|2
|11
|Atlético-MG
|8
|7
|2
|2
|12
|Red Bull Bragantino
|8
|7
|2
|2
|13
|Vitória
|7
|6
|2
|1
|14
|Chapecoense
|7
|6
|1
|4
|15
|Mirassol
|6
|6
|1
|3
|16
|Santos
|6
|7
|1
|3
|17
|Internacional
|5
|7
|1
|2
|18
|Botafogo
|3
|5
|1
|0
|19
|Cruzeiro
|3
|7
|0
|3
|20
|Remo
|3
|7
|0
|3