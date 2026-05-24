Esporte

Resultado do jogo Flamengo x Palmeiras ontem

Fla disputou a partida com um a menos desde os 20 minutos do primeiro tempo após expulsão de Carrascal

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 24 de maio de 2026 às 09h01.

O Palmeiras venceu o Flamengo por 3 a 0 na noite deste sábado (23), no estádio do Maracanã, e ampliou a vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro. A equipe paulista jogou com um jogador a mais desde os 20 minutos do primeiro tempo após a expulsão de Carrascal.

Com o resultado fora de casa, o time comandado por Abel Ferreira chegou aos 38 pontos e abriu sete de vantagem sobre o vice-líder, o próprio Flamengo, que tem um jogo a menos.

O jogo

Nos minutos iniciais, ainda com igualdade numérica, o time dirigido por Leonardo Jardim teve melhor desempenho e exigiu intervenções do goleiro Carlos Miguel. Aos 20 minutos do primeiro tempo, no entanto, o colombiano Carrascal foi expulso após atingir o rosto de Murilo com o pé em uma disputa de bola.

A partir disso, o Palmeiras passou a controlar a partida e construiu o resultado. O primeiro gol saiu aos 37 minutos, quando Allan acionou Flaco López, que se desvencilhou da marcação e finalizou para vencer o goleiro Rossi.

Na segunda etapa, o Palmeiras ampliou aos 11 minutos, com Allan. Já nos acréscimos, aos 49, Paulinho aproveitou um contra-ataque para fechar o placar.

Outros resultados da rodada:

  • São Paulo 1 x 1 Botafogo
  • Vitória 2 x 0 Internacional
  • Mirassol 1 x 0 Fluminense
  • Grêmio 3 x 2 Santos
Acompanhe tudo sobre:PalmeirasFlamengo

Mais de Esporte

1958, 1970 ou 2002? A disputa pela melhor Seleção do Brasil em Mundiais

Vasco x Bragantino: onde assistir ao vivo e horário

Quais seleções têm mais títulos da Copa do Mundo? Veja ranking dos maiores campeões

Corinthians x Atlético-MG: onde assistir ao vivo e horário

Mais na Exame

Brasil

Lula x Flávio Bolsonaro: quem está na frente nas pesquisas após áudio de Vorcaro

ExameLab

Por que o Brasil ainda não tem 5G de verdade?

Mercados

Dona da Fiat aposta em carro elétrico de US$ 17,5 mil para competir com chineses

Mundo

Califórnia decreta estado de emergência após vazamento químico perto da Disneylândia