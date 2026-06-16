Standard Chartered vê tokenização levando DeFi a US$ 2,7 trilhões até 2030

O Standard Chartered prevê que os ativos bloqueados em finanças descentralizadas (DeFi) crescerão 37 vezes, atingindo US$ 2,7 trilhões até o final de 2030.

A expansão seria impulsionada tanto por ativos do mundo real tokenizados (RWAs) quanto por ativos nativos de criptomoedas que transitam por protocolos on-chain, afirmou Geoff Kendrick, chefe de pesquisa de ativos digitais do Standard Chartered, em uma nota de pesquisa divulgada na segunda-feira.

“Acredito que a próxima oportunidade para a criação de riqueza intergeracional em ativos digitais virá por meio dos protocolos DeFi”, disse Kendrick. “Estimo que a quantidade de ativos tokenizados ativos em DeFi aumentará 37 vezes até o final de 2030.”

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Segundo Kendrick, apenas 3% das stablecoins e 10% dos ativos ponderados pelo risco (RWA) tokenizados são usados ​​atualmente em DeFi. Ele projetou que a participação de ativos tokenizados usados ​​em DeFi aumentará para 30% até o final de 2030, partindo de cerca de 3,5% atualmente.

A previsão reforça as crescentes expectativas institucionais de que a tokenização possa canalizar mais capital para as finanças descentralizadas (DeFi). No entanto, para atingir US$ 2,7 trilhões, seria necessário um rápido crescimento dos ativos on-chain e um aumento de quase nove vezes na participação do valor tokenizado utilizado nos protocolos DeFi.

Anteriormente, o Standard Chartered previu que os ativos ponderados pelo risco (RWA) tokenizados (excluindo stablecoins) cresceriam para US$ 2 trilhões até o final de 2028, com fundos do mercado monetário tokenizados e ações americanas representando a maior parte do mercado projetado.

Embora o Standard Chartered espere que os ativos tokenizados impulsionem significativamente mais a atividade em DeFi, alguns pesquisadores alertam que a tokenização não garante mercados profundos ou unificados.

O CEO da Axis, Chris Kim, disse anteriormente ao Cointelegraph que emitir o mesmo ativo em várias blockchains e formatos pode criar liquidez fragmentada , diferenças de preços e custos mais altos, limitando a facilidade com que os ativos tokenizados podem ser negociados, mesmo com o crescimento de seu valor de mercado geral.

Oya Celiktemur, diretora de vendas da Ondo Finance para a Europa, Oriente Médio e África, também afirmou na Paris Blockchain Week, em abril, que a tokenização de um ativo ilíquido não o torna líquido "magicamente" .

Uniswap como um potencial hub de mercados tokenizados

Kendrick afirmou que a Uniswap pode se tornar uma plataforma de negociação fundamental à medida que mais ativos tokenizados migram para a blockchain. Ele destacou a escala, a marca e o histórico da exchange descentralizada, que opera em diversos ciclos do mercado de criptomoedas.

Kendrick acrescentou que esses atributos podem ser particularmente importantes para as instituições financeiras tradicionais, que provavelmente priorizarão a segurança e a confiabilidade ao trazer ativos ponderados pelo risco tokenizados para o DeFi.

“Se a Uniswap conseguir comercializar o suficiente e criar parcerias significativas o bastante no setor de finanças tradicionais (TradFi) para escalar, é provável que seu múltiplo de capitalização de mercado em relação às taxas de transação aumente, reduzindo a diferença para a Coinbase”, escreveu ele.

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