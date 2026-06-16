Neymar fora da Copa do Mundo? Brasil pode perder camisa 10 em fase decisiva

A participação de Neymar na Copa do Mundo de 2026 está sob ameaça real. Novas avaliações médicas realizadas nesta terça-feira, 16, confirmaram que o atacante está longe de estar em condições de jogo, e a comissão técnica brasileira tomou uma decisão: o foco agora é garantir que ele chegue ao mata-mata, não ao próximo jogo.

Segundo a ESPN, o departamento médico da seleção e a comissão técnica chegaram a um consenso: cautela é o único caminho.

Neymar não deve ser arriscado no jogo contra o Haiti na sexta-feira, 19, em Filadélfia, e é dúvida até para o confronto com a Escócia, em 24 de junho, em Miami. Isso significa que o Brasil pode disputar toda a fase de grupos sem seu camisa 10, exatamente o que aconteceu em 2022, quando ele se recuperou de uma lesão no tornozelo para voltar nas oitavas.

O que as avaliações mostraram

Neymar sofreu uma lesão muscular grau 2 na panturrilha direita em 17 de maio, durante a derrota do Santos por 3 a 0 para o Coritiba, pelo Campeonato Brasileiro.

Desde então, não treinou sob o comando de Carlo Ancelotti, e chegou à concentração da seleção em Granja Comary ainda em recuperação.

Nesta semana, ele repetiu o mesmo exame detalhado realizado uma semana antes. Os resultados ainda não foram confirmados pela CBF.

Segundo a ESPN, Neymar ainda não retornou aos treinos coletivos no campo e a ordem do departamento médico é que ele não volte antes de estar completamente livre de dor, para evitar uma regressão que poderia encerrar sua Copa prematuramente.

O atacante tem intensificado o trabalho na academia, mas está longe de estar pronto para sessões completas com o restante do elenco.

A previsão é que ele possa começar trabalhos individuais no campo em breve, mas somente quando o departamento médico tiver certeza de que o risco de recaída é mínimo.

O contexto que torna a situação mais delicada

O Brasil empatou em 1 a 1 com o Marrocos na estreia, um resultado que aumenta a pressão por uma vitória contra o Haiti.

Vinicius Júnior, Rodrygo e Raphinha têm qualidade suficiente para garantir a classificação sem Neymar, mas o empate contra o Marrocos mostrou que o ataque brasileiro tem dificuldade de criar separação contra defesas organizadas.

Ancelotti foi cuidadoso em suas declarações.

"Neymar está trabalhando muito forte para se recuperar o mais rápido possível. Quando o convocamos, não foi apenas pela sua qualidade técnica, que é indiscutível, mas também pela sua experiência", disse o treinador.

A frase é um equilíbrio entre confiança e gerenciamento de expectativas — mas os fatos no campo de treinamento dizem que o retorno não é iminente.

Se o Brasil avançar sem Neymar e ele voltar nas oitavas, Ancelotti terá uma decisão difícil: usá-lo como titular, como opção no banco ou como reserva de emergência.

"Mesmo que seja minha quarta Copa do Mundo, é a minha última. Estou aqui parecendo um menino de 18 anos", disse Neymar.