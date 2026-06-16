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Fase de grupos copa 2026

Neymar fora da Copa do Mundo? Brasil pode perder camisa 10 em fase decisiva

Avaliações indicam que atacante ainda está longe das condições ideais para voltar aos gramados pela Seleção Brasileira

Neymar: jogador pode ficar de fora da fase de grupos da Copa do Mundo (Redes Sociais/Reprodução)

Neymar: jogador pode ficar de fora da fase de grupos da Copa do Mundo (Redes Sociais/Reprodução)

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter

Publicado em 16 de junho de 2026 às 08h43.

A participação de Neymar na Copa do Mundo de 2026 está sob ameaça real. Novas avaliações médicas realizadas nesta terça-feira, 16, confirmaram que o atacante está longe de estar em condições de jogo, e a comissão técnica brasileira tomou uma decisão: o foco agora é garantir que ele chegue ao mata-mata, não ao próximo jogo.

Segundo a ESPN, o departamento médico da seleção e a comissão técnica chegaram a um consenso: cautela é o único caminho.

Neymar não deve ser arriscado no jogo contra o Haiti na sexta-feira, 19, em Filadélfia, e é dúvida até para o confronto com a Escócia, em 24 de junho, em Miami. Isso significa que o Brasil pode disputar toda a fase de grupos sem seu camisa 10, exatamente o que aconteceu em 2022, quando ele se recuperou de uma lesão no tornozelo para voltar nas oitavas.

O que as avaliações mostraram

Neymar sofreu uma lesão muscular grau 2 na panturrilha direita em 17 de maio, durante a derrota do Santos por 3 a 0 para o Coritiba, pelo Campeonato Brasileiro.

Desde então, não treinou sob o comando de Carlo Ancelotti, e chegou à concentração da seleção em Granja Comary ainda em recuperação.

Nesta semana, ele repetiu o mesmo exame detalhado realizado uma semana antes. Os resultados ainda não foram confirmados pela CBF.

Segundo a ESPN, Neymar ainda não retornou aos treinos coletivos no campo e a ordem do departamento médico é que ele não volte antes de estar completamente livre de dor, para evitar uma regressão que poderia encerrar sua Copa prematuramente.

O atacante tem intensificado o trabalho na academia, mas está longe de estar pronto para sessões completas com o restante do elenco.

A previsão é que ele possa começar trabalhos individuais no campo em breve, mas somente quando o departamento médico tiver certeza de que o risco de recaída é mínimo.

O contexto que torna a situação mais delicada

O Brasil empatou em 1 a 1 com o Marrocos na estreia, um resultado que aumenta a pressão por uma vitória contra o Haiti.

Vinicius Júnior, Rodrygo e Raphinha têm qualidade suficiente para garantir a classificação sem Neymar, mas o empate contra o Marrocos mostrou que o ataque brasileiro tem dificuldade de criar separação contra defesas organizadas.

Ancelotti foi cuidadoso em suas declarações.

"Neymar está trabalhando muito forte para se recuperar o mais rápido possível. Quando o convocamos, não foi apenas pela sua qualidade técnica, que é indiscutível, mas também pela sua experiência", disse o treinador.

A frase é um equilíbrio entre confiança e gerenciamento de expectativas — mas os fatos no campo de treinamento dizem que o retorno não é iminente.

Se o Brasil avançar sem Neymar e ele voltar nas oitavas, Ancelotti terá uma decisão difícil: usá-lo como titular, como opção no banco ou como reserva de emergência.

"Mesmo que seja minha quarta Copa do Mundo, é a minha última. Estou aqui parecendo um menino de 18 anos", disse Neymar.

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