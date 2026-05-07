Resultado do jogo do Fluminense ontem pela Libertadores

O Fluminense arrancou um empate por 1 a 1 com o Independiente Rivadavia nesta quarta-feira, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América.

O gol salvador saiu nos acréscimos, com John Kennedy, e evitou mais uma derrota do Tricolor no torneio continental.

O resultado, porém, mantém o time carioca em situação delicada no Grupo C. O clube chegou a apenas dois pontos e segue na lanterna da chave, enquanto os argentinos lideram com dez e se tornaram a primeira equipe classificada às oitavas de final desta edição da Libertadores.

A equipe de Mendoza abriu o placar aos 20 minutos do segundo tempo, quando Álex Arce aproveitou a pressão dos donos da casa e balançou as redes mais uma vez contra o Fluminense.

O atacante paraguaio já havia sido decisivo no confronto disputado no Maracanã, vencido pelos argentinos por 2 a 1.

Quando a derrota parecia definida, John Kennedy apareceu aos 46 minutos da etapa final para empatar a partida e aliviar parcialmente a situação tricolor na competição.

Fábio bate recorde histórico na Libertadores

Além do empate dramático, a noite em Mendoza ficou marcada por mais um recorde de Fábio. Aos 45 anos, o goleiro do Fluminense chegou a 114 partidas disputadas pela Libertadores e se tornou o atleta com mais jogos na história da competição, superando o ex-goleiro paraguaio Éver Almeida.

Fábio alcançou a marca atuando por três clubes brasileiros: Vasco, Cruzeiro e Fluminense. O goleiro já havia igualado o recorde na rodada anterior e agora aparece isolado no topo da lista histórica do torneio continental.

Situação do grupo

Mais cedo, o Bolívar empatou com o Deportivo La Guaira e permaneceu na vice-liderança do Grupo C, com cinco pontos. Os venezuelanos têm três.

Com isso, o Fluminense segue pressionado nas duas rodadas finais da fase de grupos para tentar uma reação e evitar eliminação precoce na Libertadores.