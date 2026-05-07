Resultado do jogo do Corinthians x Santa Fé ontem pela Libertadores

O Corinthians empatou com o Santa Fé por 1 a 1 na noite desta quarta-feira, 6, em Bogotá, pela 4ª rodada da fase de grupos da Libertadores de 2026.

Rodallega abriu o placar para os colombianos no segundo tempo, mas Gustavo Henrique marcou de cabeça nos acréscimos e garantiu o empate do Timão fora de casa.

Com o resultado, o Corinthians chegou aos 10 pontos e ficou muito próximo da classificação para as oitavas de final da competição. O Santa Fé soma dois pontos e segue em situação complicada no grupo.

Como foi Santa Fé x Corinthians

Mesmo atuando na altitude de Bogotá, o Corinthians fez um primeiro tempo equilibrado e conseguiu criar boas oportunidades.

Raniele e André levaram perigo ao gol defendido por Mosquera, enquanto o Santa Fé apostou em finalizações de longa distância.

Na volta do intervalo, o time colombiano aumentou a pressão e abriu o placar aos 14 minutos. Obrian encontrou Rodallega dentro da área, e o atacante finalizou com categoria na saída de HugoSouza para fazer 1 a 0.

O Corinthians caiu de rendimento durante boa parte da etapa final, mas reagiu nos minutos finais. Aos 47 minutos, Garro cobrou escanteio na área, Gustavo Henrique subiu mais alto que a defesa e cabeceou no ângulo para empatar a partida.

Após o apito final, jogadores do Santa Fé partiram para cima de Hugo Souza e iniciaram uma confusão em campo. Fernando Diniz acompanhou o goleiro até o vestiário, enquanto seguranças e atletas do Corinthians cercaram o camisa 1.

Como ficou o Grupo E

Com o empate, o Corinthians segue na liderança isolada do Grupo E, com 10 pontos em quatro jogos. O Platense aparece na segunda colocação, com seis pontos, enquanto o Santa Fé soma dois e o Peñarol tem um.

O Timão ainda pode garantir matematicamente a classificação às oitavas de final nesta rodada, dependendo do resultado entre Platense e Peñarol.