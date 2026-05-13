Como o Brasil se tornou um dos mercados mais estratégicos da Acciona no mundo

O Brasil figura hoje entre os três mercados mais estratégicos da Acciona no mundo e os números explicam o porquê. Em 2025, o capital privado respondeu por 84% dos R$ 280 bilhões investidos em infraestrutura no país, o maior percentual da história, com R$ 760 bilhões em concessões e PPPs projetados para os próximos anos. Executar esse pipeline exige capacidade técnica, financeira e de gestão.

Com presença em mais de 40 países e 13 mil colaboradores no Brasil, a Acciona reúne esse perfil e vem ampliando sua posição de forma consistente. Esse posicionamento foi construído ao longo de quase 30 anos de atuação no país, com um histórico de obras emblemáticas em diferentes setores: da transformação da histórica Estação Júlio Prestes, em São Paulo, em uma sala de concertos de nível internacional ao Terminal 2 do Porto de Açu, no Rio de Janeiro.

A Linha 6-Laranja de metrô de São Paulo, construída e que será operada pela companhia, é o maior projeto de infraestrutura em andamento na América Latina. São 15,3 km e 15 estações subterrâneas, com investimento superior a R$ 19 bilhões. Os túneis estão escavados, os trens acumulam mais de mil horas de testes e a entrega da primeira fase está prevista para 2026. A estrutura de project finance, um modelo inovador que incluiu garantias bancárias non-recourse, foi premiada e reconhecida internacionalmente.

O novo ramal metroviário é também referência em inclusão num setor historicamente masculino. Por meio de programas estruturados pela própria empresa, mais de 900 mulheres foram incorporadas ao projeto em funções operacionais e de gestão, ocupando 23% dos cargos de liderança. O dado reflete um comprometimento que vai além da obra: a Acciona tem investido de forma consistente na inserção de mulheres na construção civil, contribuindo para mudar o padrão do setor.

No saneamento, a Acciona assinou três PPPs nos últimos dois anos, tornando-se um dos maiores operadores privados do setor. Com a Sanepar, abrange 48 municípios no Paraná; com a Cesan, atende oito cidades no Espírito Santo. Já em Pernambuco, em parceria com a BRK, são 153 municípios e um distrito atendidos, R$ 15,4 bilhões ao longo de 35 anos, beneficiando mais de oito milhões de pessoas. Nos três casos, a Acciona aplica um portfólio de tecnologias proprietárias em tratamento de água com soluções que ampliam a qualidade dos serviços prestados à população.

Legado além das obras

Por meio de iniciativas em educação, empregabilidade e direitos humanos, a Acciona já atendeu cerca de 60 mil pessoas em comunidades próximas às suas obras no Brasil.

Para André De Angelo, Diretor País da Acciona: "O Brasil, pela sua dimensão, pelas suas necessidades e pelo seu potencial, é um dos países onde nossa missão encontra maior espaço para se traduzir em impacto real para as pessoas e para o desenvolvimento do país."