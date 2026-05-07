Esporte

Carabobo x River Plate: que horas e onde assistir ao jogo da Sul-Americana

Partida acontece nesta quinta-feira, 7, na Venezuela, pela fase de grupos do torneio

Carabobo x River Plate: veja onde o jogo será transmitido (Joaquín Camilett/Getty Images)

Carabobo x River Plate: veja onde o jogo será transmitido (Joaquín Camilett/Getty Images)

Maria Eduarda Lameza
Maria Eduarda Lameza

Estagiária de jornalismo

Publicado em 7 de maio de 2026 às 06h01.

Tudo sobreCopa Sul-Americana
Saiba mais

Carabobo e River Plate se enfrentam nesta quinta-feira, 7, pela Sul-Americana.

O duelo acontece no Estádio Misael Delgado, na Venezuela, e é válido pela fase de grupos da competição. O Carabobo chega após empate sem gols com o Metropolitanos pelo Campeonato Venezuelano, enquanto o River Plate vem de derrota para o Atlético Tucumán no Torneio Apertura argentino.

Que horas assistir à Carabobo x River Plate

A partida acontece às 21h30, do horário de Brasília, nesta quinta-feira, 7.

Onde assistir à Carabobo x River Plate

O jogo será transmitido pelo Paramount+ (streaming).

Prováveis escalações

Carabobo

Lucas Bruera; Jonathan Bilbao, Ezequiel Neira, Abraham Bahachille e Franner López; Franyer Oliveros, Marcel Guaramato e Sebastián Mendoza; Maurice Cova, Loureins Martínez e José Riasco.

Técnico: Daniel Farias.

River Plate

Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lautaro Rivero, Germán Pezzella e Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Maxi Meza e Tomás Galván; Ian Subiabre, Facundo Colidio e Agustín Ruberto.

Técnico: Eduardo Coudet.

Acompanhe tudo sobre:Agenda de jogosFutebolCopa Sul-Americana

Mais de Esporte

Resultado do jogo do Fluminense ontem pela Libertadores

Resultado do jogo do Corinthians x Santa Fé ontem pela Libertadores

Mirassol x LDU: horário, onde assistir e cenário do jogo

‘É tetra’: Netflix lança documentário com bastidores inéditos da Copa de 1994

Mais na Exame

Mundo

Lula e Trump estão em momento de vulnerabilidade mútua, diz analista

EXAME Agro

Carne, etanol e menos tarifas: o que o agro espera do encontro entre Lula e Trump

Carreira

Como a visão sobre seu próprio intelecto pode acelerar ou travar seu crescimento

Infraestrutura

Brasil deve conceder 10 milhões de hectares de florestas, diz sócio do Radar PPP