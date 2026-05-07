Carabobo x River Plate: que horas e onde assistir ao jogo da Sul-Americana

Carabobo x River Plate: veja onde o jogo será transmitido
Publicado em 7 de maio de 2026 às 06h01.
Carabobo e River Plate se enfrentam nesta quinta-feira, 7, pela Sul-Americana.
O duelo acontece no Estádio Misael Delgado, na Venezuela, e é válido pela fase de grupos da competição. O Carabobo chega após empate sem gols com o Metropolitanos pelo Campeonato Venezuelano, enquanto o River Plate vem de derrota para o Atlético Tucumán no Torneio Apertura argentino.
A partida acontece às 21h30, do horário de Brasília, nesta quinta-feira, 7.
O jogo será transmitido pelo Paramount+ (streaming).
Lucas Bruera; Jonathan Bilbao, Ezequiel Neira, Abraham Bahachille e Franner López; Franyer Oliveros, Marcel Guaramato e Sebastián Mendoza; Maurice Cova, Loureins Martínez e José Riasco.
Técnico: Daniel Farias.
Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lautaro Rivero, Germán Pezzella e Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Maxi Meza e Tomás Galván; Ian Subiabre, Facundo Colidio e Agustín Ruberto.
Técnico: Eduardo Coudet.