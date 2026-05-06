Jogos desta quarta, 6: onde assistir ao vivo e horários

A quarta-feira, dá sequência aos campeonatos sul-americanos. Libertadores e Sul-Americana seguem com os jogos da quarta rodada da fase de grupos.
Já a Champions League tem o jogo entre Bayern de Munique x PSG, valendo vaga na grande decisão do torneio. Na ida, vitória francesa por 5 a 4.
Além desses jogos, também teremos Campeonato Saudita, Campeonato Inglês Feminino e Campeonato Paulista Feminino.
Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos
Champions League
- 16h - Bayern de Munique x PSG
Copa Libertadores
- 19h — Cusco x Estudiantes
- 19h — Deportivo La Guaira x Bolívar
- 21h30 — Independiente Santa Fe x Corinthians
- 21h30 — Independiente Rivadavia x Fluminense
- 23h — Universidad Católica x Cruzeiro
- 23h — Deportes Tolima x Nacional-URU
Copa Sul-Americana
- 19h — Audax Italiano x Vasco
- 19h — Montevideo City Torque x Palestino
- 21h — Macará x Tigre
- 21h — Barracas Central x Olimpia
- 21h30 — Botafogo x Racing
- 23h — Alianza Atlético x América de Cali
Campeonato Inglês Feminino
- 15h45 — Brighton x Arsenal
Campeonato Paulista Feminino
- 16h — Taubaté x Red Bull Bragantino
- 18h — Palmeiras x Mirassol
- 20h — Ferroviária x Santos
Campeonato Saudita
Quais jogos de futebol vão passar na TV aberta hoje?
Globo
- 21h30 — Independiente Santa Fe x Corinthians - Copa Libertadores - Globo SP
- 21h30 — Independiente Rivadavia x Fluminense - Copa Libertadores - Globo RJ
SBT
- Nenhum jogo vai passar no SBT nesta quarta, 6
Record
- Nenhum jogo vai passar na Record nesta quarta, 6
Band
- Nenhum jogo vai passar na Band nesta quarta, 6
BandSports
- Nenhum jogo vai passar na BandSports nesta quarta, 6
TV Brasil
- Nenhum jogo vai passar na TV Brasil nesta quarta, 6
Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?
Sportv
- 18h - Palmeiras x Mirassol - Campeonato Paulista Feminino
ESPN
- 19h — Cusco x Estudiantes - Copa Libertadores
- 21h30 — Independiente Rivadavia x Fluminense - Copa Libertadores
ESPN2
- Nenhum jogo vai passar na ESPN 2 nesta quarta, 6
ESPN3
- 19h — Montevideo City Torque x Palestino - Copa Sul-Americana
- 23h — Deportes Tolima x Nacional-URU - Copa Libertadores
ESPN4
- 15h45 — Brighton x Arsenal - Campeonato Inglês Feminino
- 19h — Deportivo La Guaira x Bolívar - Copa Libertadores
- 21h — Barracas Central x Olimpia - Copa Sul-Americana
- 23h — Universidad Católica x Cruzeiro - Copa Libertadores
XSports
- Nenhum jogo vai passar na XSports nesta quarta, 6
Premiere
- Nenhum jogo vai passar na Premiere nesta quarta, 6
TNT Sports
- 16h — Bayern de Munique x PSG - Champions League
- 20h — Ferroviária x Santos - Campeonato Paulista Feminino
Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?
Disney+
- 15h45 — Brighton x Arsenal - Campeonato Inglês Feminino
- 19h — Cusco x Estudiantes - Copa Libertadores
- 19h — Deportivo La Guaira x Bolívar - Copa Libertadores
- 19h — Montevideo City Torque x Palestino - Copa Sul-Americana
- 21h — Barracas Central x Olimpia - Copa Sul-Americana
- 21h30 — Independiente Rivadavia x Fluminense - Copa Libertadores
- 23h — Universidad Católica x Cruzeiro - Copa Libertadores
- 23h — Deportes Tolima x Nacional-URU - Copa Libertadores
Canal GOAT
- 15h — Al Ahli x Al Fateh - Campeonato Saudita
15h45 — Brighton x Arsenal - Campeonato Inglês Feminino
GE TV
- 21h30 — Independiente Santa Fe x Corinthians - Copa Libertadores
- 21h30 — Independiente Rivadavia x Fluminense - Copa Libertadores
Onefootball
- Nenhum jogo vai passar na Onefootball nesta quarta, 6
HBO Max
- 16h — Bayern de Munique x PSG - Champions League
- 20h — Ferroviária x Santos - Campeonato Paulista Feminino
Paramount+
- 19h — Audax Italiano x Vasco - Copa Sul-Americana
- 21h — Macará x Tigre - Copa Sul-Americana
- 21h30 — Botafogo x Racing - Copa Sul-Americana
- 21h30 — Independiente Santa Fe x Corinthians - Copa Libertadores
- 23h — Alianza Atlético x América de Cali - Copa Sul-Americana
Prime Video
- Nenhum jogo vai passar no Prime Video nesta quarta, 6
Cazé TV
- 20h — Ferroviária x Santos - Campeonato Paulista Feminino
Apple TV
- Nenhum jogo vai passar na Apple TV nesta quarta, 6