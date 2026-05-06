Jogos desta quarta, 6: onde assistir ao vivo e horários

Saiba onde assistir aos jogos desta quarta online e na TV por assinatura

Gabriella Brizotti
Colaboradora

Publicado em 6 de maio de 2026 às 06h15.

A quarta-feira, dá sequência aos campeonatos sul-americanos. Libertadores e Sul-Americana seguem com os jogos da quarta rodada da fase de grupos.

Já a Champions League tem o jogo entre Bayern de Munique x PSG, valendo vaga na grande decisão do torneio. Na ida, vitória francesa por 5 a 4.

Além desses jogos, também teremos Campeonato Saudita, Campeonato Inglês Feminino e Campeonato Paulista Feminino.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos

Champions League

  • 16h - Bayern de Munique x PSG

Copa Libertadores

  • 19h — Cusco x Estudiantes
  • 19h — Deportivo La Guaira x Bolívar
  • 21h30 — Independiente Santa Fe x Corinthians
  • 21h30 — Independiente Rivadavia x Fluminense
  • 23h — Universidad Católica x Cruzeiro
  • 23h — Deportes Tolima x Nacional-URU

Copa Sul-Americana

  • 19h — Audax Italiano x Vasco
  • 19h — Montevideo City Torque x Palestino
  • 21h — Macará x Tigre
  • 21h — Barracas Central x Olimpia
  • 21h30 — Botafogo x Racing
  • 23h — Alianza Atlético x América de Cali

Campeonato Inglês Feminino

  • 15h45 — Brighton x Arsenal

Campeonato Paulista Feminino

  • 16h — Taubaté x Red Bull Bragantino
  • 18h — Palmeiras x Mirassol
  • 20h — Ferroviária x Santos

Campeonato Saudita

  • 15h — Al Ahli x Al Fateh

Quais jogos de futebol vão passar na TV aberta hoje?

Globo

  • 21h30 — Independiente Santa Fe x Corinthians - Copa Libertadores - Globo SP
  • 21h30 — Independiente Rivadavia x Fluminense - Copa Libertadores - Globo RJ

SBT

  • Nenhum jogo vai passar no SBT nesta quarta, 6

Record

  • Nenhum jogo vai passar na Record nesta quarta, 6

Band

  • Nenhum jogo vai passar na Band nesta quarta, 6

BandSports

  • Nenhum jogo vai passar na BandSports nesta quarta, 6

TV Brasil

  • Nenhum jogo vai passar na TV Brasil nesta quarta, 6

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?
Sportv

  • 18h - Palmeiras x Mirassol - Campeonato Paulista Feminino

ESPN

  • 19h — Cusco x Estudiantes - Copa Libertadores
  • 21h30 — Independiente Rivadavia x Fluminense - Copa Libertadores

ESPN2

  • Nenhum jogo vai passar na ESPN 2 nesta quarta, 6

ESPN3

  • 19h — Montevideo City Torque x Palestino - Copa Sul-Americana
  • 23h — Deportes Tolima x Nacional-URU - Copa Libertadores

ESPN4

  • 15h45 — Brighton  x Arsenal - Campeonato Inglês Feminino
  • 19h — Deportivo La Guaira x Bolívar - Copa Libertadores
  • 21h — Barracas Central x Olimpia - Copa Sul-Americana
  • 23h — Universidad Católica x Cruzeiro - Copa Libertadores

XSports

  • Nenhum jogo vai passar na XSports nesta quarta, 6

Premiere

  • Nenhum jogo vai passar na Premiere nesta quarta, 6

TNT Sports

  • 16h — Bayern de Munique x PSG - Champions League
  • 20h — Ferroviária x Santos - Campeonato Paulista Feminino

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Disney+

  • 15h45 — Brighton x Arsenal - Campeonato Inglês Feminino
  • 19h — Cusco x Estudiantes - Copa Libertadores
  • 19h — Deportivo La Guaira x Bolívar - Copa Libertadores
  • 19h — Montevideo City Torque x Palestino - Copa Sul-Americana
  • 21h — Barracas Central x Olimpia - Copa Sul-Americana
  • 21h30 — Independiente Rivadavia x Fluminense - Copa Libertadores
  • 23h — Universidad Católica x Cruzeiro - Copa Libertadores
  • 23h — Deportes Tolima x Nacional-URU - Copa Libertadores

Canal GOAT

  • 15h — Al Ahli x Al Fateh - Campeonato Saudita
    15h45 — Brighton x Arsenal - Campeonato Inglês Feminino

GE TV

  • 21h30 — Independiente Santa Fe x Corinthians - Copa Libertadores
  • 21h30 — Independiente Rivadavia x Fluminense - Copa Libertadores

Onefootball

  • Nenhum jogo vai passar na Onefootball nesta quarta, 6

HBO Max

  • 16h — Bayern de Munique x PSG - Champions League
  • 20h — Ferroviária x Santos - Campeonato Paulista Feminino

Paramount+

  • 19h — Audax Italiano x Vasco - Copa Sul-Americana
  • 21h — Macará x Tigre - Copa Sul-Americana
  • 21h30 — Botafogo x Racing - Copa Sul-Americana
  • 21h30 — Independiente Santa Fe x Corinthians - Copa Libertadores
  • 23h — Alianza Atlético x América de Cali - Copa Sul-Americana

Prime Video

  • Nenhum jogo vai passar no Prime Video nesta quarta, 6

Cazé TV

  • 20h — Ferroviária x Santos - Campeonato Paulista Feminino

Apple TV

  • Nenhum jogo vai passar na Apple TV nesta quarta, 6
