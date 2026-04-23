Resultado do jogo do Flamengo x Vitória; veja placar

Flamengo: equipe vence o Vitória no Maracanã e abre vantagem no confronto ((Foto: Ruano Carneiro/Getty Images))
Repórter
Publicado em 23 de abril de 2026 às 05h53.
O Flamengo venceu o Vitória por 2 a 1 nesta quarta-feira, no Maracanã, pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil, e abriu vantagem na disputa por uma vaga nas oitavas de final.
Evertton Araújo e Pedro marcaram para o time carioca, enquanto Erick descontou para a equipe baiana.
O Flamengo começou melhor e abriu o placar logo aos nove minutos do primeiro tempo, com um golaço de Evertton Araújo em chute de longa distância por cobertura.
A resposta do Vitória foi imediata: dois minutos depois, Erick acertou um voleio de dentro da área e empatou a partida com um chute no ângulo.
Após o início movimentado, o Flamengo manteve maior volume de jogo e passou a pressionar, mas encontrou dificuldade para ampliar o placar diante da atuação decisiva do goleiro Lucas Arcanjo.
No segundo tempo, o time carioca seguiu dominante e chegou ao gol da vitória com Pedro, que aproveitou uma das várias chances criadas para garantir o 2 a 1 no Maracanã.
Com o resultado, o Flamengo joga pelo empate no confronto de volta, marcado para o dia 14 de maio, no Barradão. O Vitória precisa vencer para seguir vivo na competição.
Evertton Araújo foi um dos principais nomes do jogo, com participação ativa e o gol que abriu o placar. Pedro também teve atuação decisiva ao marcar o gol da vitória.
Pelo lado do Vitória, Erick marcou um dos gols mais bonitos da partida, enquanto Lucas Arcanjo se destacou com defesas importantes que evitaram um placar mais amplo.
O Flamengo chega à sexta vitória consecutiva na temporada e mantém bom momento em diferentes competições. A equipe também disputa a liderança do Campeonato Brasileiro e segue com campanha sólida na Libertadores.