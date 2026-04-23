Resultado do jogo do Flamengo x Vitória; veja placar

O Flamengo venceu o Vitória por 2 a 1 nesta quarta-feira, no Maracanã, pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil, e abriu vantagem na disputa por uma vaga nas oitavas de final.

Evertton Araújo e Pedro marcaram para o time carioca, enquanto Erick descontou para a equipe baiana.

O Flamengo começou melhor e abriu o placar logo aos nove minutos do primeiro tempo, com um golaço de Evertton Araújo em chute de longa distância por cobertura.

A resposta do Vitória foi imediata: dois minutos depois, Erick acertou um voleio de dentro da área e empatou a partida com um chute no ângulo.

Após o início movimentado, o Flamengo manteve maior volume de jogo e passou a pressionar, mas encontrou dificuldade para ampliar o placar diante da atuação decisiva do goleiro Lucas Arcanjo.

No segundo tempo, o time carioca seguiu dominante e chegou ao gol da vitória com Pedro, que aproveitou uma das várias chances criadas para garantir o 2 a 1 no Maracanã.

Vantagem construída

Com o resultado, o Flamengo joga pelo empate no confronto de volta, marcado para o dia 14 de maio, no Barradão. O Vitória precisa vencer para seguir vivo na competição.

Evertton Araújo foi um dos principais nomes do jogo, com participação ativa e o gol que abriu o placar. Pedro também teve atuação decisiva ao marcar o gol da vitória.

Pelo lado do Vitória, Erick marcou um dos gols mais bonitos da partida, enquanto Lucas Arcanjo se destacou com defesas importantes que evitaram um placar mais amplo.

Sequência

O Flamengo chega à sexta vitória consecutiva na temporada e mantém bom momento em diferentes competições. A equipe também disputa a liderança do Campeonato Brasileiro e segue com campanha sólida na Libertadores.