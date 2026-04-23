Esporte

Atlético-MG x Ceará: que horas e onde assistir ao jogo da Copa do Brasil?

Partida da quinta fase acontece nesta quinta-feira em Belo Horizonte

Atlético-MG x Ceará: clube mineiro tem o mando de campo na quinta fase da Copa do Brasil (Getty Images)

Atlético-MG x Ceará: clube mineiro tem o mando de campo na quinta fase da Copa do Brasil (Getty Images)

Maria Eduarda Lameza
Maria Eduarda Lameza

Estagiária de jornalismo

Publicado em 23 de abril de 2026 às 06h01.

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Atlético-MG e Ceará se enfrentam nesta quinta-feira, 23, pela Copa do Brasil.

O duelo, na Arena MRV, em Belo Horizonte, é válido pelo jogo de ida da quinta fase.

O Atlético-MG chega pressionado após duas derrotas consecutivas no Brasileirão. Já o Ceará vive momento mais estável e ocupa a parte de cima da Série B.

Que horas assistir à Atlético-MG x Ceará?

A partida acontece às 19h, nesta quinta-feira, 23.

Onde assistir à Atlético-MG x Ceará?

O jogo será transmitido apenas na TV fechada, pelo SporTV e pelo Premiere.

Prováveis escalações

Atlético-MG

Everson; Natanael, Ruan, Lyanco e Renan Lodi; Victor Hugo, Alan Franco, Maycon e Cuello; Hulk e Reinier (Dudu).

Técnico: Eduardo Domínguez.

Ceará

Richard; Alex Silva, Éder, Luizão e Fernando; Diego, Julio César, Juan Alano, Vina e Fernandinho; Wendel Silva.

Técnico: Mozart Santos.

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