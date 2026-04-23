Atlético-MG x Ceará: que horas e onde assistir ao jogo da Copa do Brasil?

Atlético-MG x Ceará: clube mineiro tem o mando de campo na quinta fase da Copa do Brasil (Getty Images)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 23 de abril de 2026 às 06h01.
Atlético-MG e Ceará se enfrentam nesta quinta-feira, 23, pela Copa do Brasil.
O duelo, na Arena MRV, em Belo Horizonte, é válido pelo jogo de ida da quinta fase.
O Atlético-MG chega pressionado após duas derrotas consecutivas no Brasileirão. Já o Ceará vive momento mais estável e ocupa a parte de cima da Série B.
A partida acontece às 19h, nesta quinta-feira, 23.
O jogo será transmitido apenas na TV fechada, pelo SporTV e pelo Premiere.
Everson; Natanael, Ruan, Lyanco e Renan Lodi; Victor Hugo, Alan Franco, Maycon e Cuello; Hulk e Reinier (Dudu).
Técnico: Eduardo Domínguez.
Richard; Alex Silva, Éder, Luizão e Fernando; Diego, Julio César, Juan Alano, Vina e Fernandinho; Wendel Silva.
Técnico: Mozart Santos.