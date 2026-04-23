Atlético-MG x Ceará: que horas e onde assistir ao jogo da Copa do Brasil?

Atlético-MG e Ceará se enfrentam nesta quinta-feira, 23, pela Copa do Brasil.

O duelo, na Arena MRV, em Belo Horizonte, é válido pelo jogo de ida da quinta fase.

O Atlético-MG chega pressionado após duas derrotas consecutivas no Brasileirão. Já o Ceará vive momento mais estável e ocupa a parte de cima da Série B.

Que horas assistir à Atlético-MG x Ceará?

A partida acontece às 19h, nesta quinta-feira, 23.

Onde assistir à Atlético-MG x Ceará?

O jogo será transmitido apenas na TV fechada, pelo SporTV e pelo Premiere.

Prováveis escalações

Atlético-MG

Everson; Natanael, Ruan, Lyanco e Renan Lodi; Victor Hugo, Alan Franco, Maycon e Cuello; Hulk e Reinier (Dudu).

Técnico: Eduardo Domínguez.

Ceará

Richard; Alex Silva, Éder, Luizão e Fernando; Diego, Julio César, Juan Alano, Vina e Fernandinho; Wendel Silva.

Técnico: Mozart Santos.