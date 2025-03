Flamengo TV quer revolucionar o mercado e potencializar receitas com novos reforços

O lançamento da TV Flamengo nesta semana, com nomes de peso como João Guilherme (Ex-Fox Sports, ESPN e Paramount) e a apresentadora Daniela Boaventura (ex-Fox Sports e ESPN), além da participação única do repórter Tino Marcos, ex-Globo, neste momento inicial, não devem ser os únicos atrativos neste momento. Com investimento pesado em contratação de profissionais e estrutura, o presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap, vê esse movimento como um salto visando os próximos anos, começando, principalmente, pela negociação dos direitos de transmissão para fora do país.

Estratégia de monetização e conteúdo exclusivo

Este movimento, no entanto, não deve acontecer em conjunto com os blocos da Libra e Liga Forte União, e sim de forma individual, com serviços por assinatura, pacotes e conteúdos on demand, se transformando em mais uma fonte rentável de receitas e negócios.

"O potencial de receita da nova Flamengo TV estará diretamente ligado à exclusividade do conteúdo e à capacidade de engajar sua audiência. Essa é uma tendência global: clubes explorando novos formatos além da transmissão dos jogos, criando narrativas próprias e monetizando a paixão dos torcedores de maneira inovadora", explica Ivan Martinho, professor de marketing esportivo pela ESPM.

Hiperpersonalização e engajamento

Para Reginaldo Diniz, CEO e sócio-fundador da End to End, empresa que conecta o torcedor à sua paixão e é um hub de soluções e engajamento para o mercado esportivo, o reforço da tendência de hiperpersonalização nos conteúdos e nos consumidores vai ser uma tendência que o Flamengo potencializa com a profissionalização da nova plataforma.

"Que já não consumimos mais TVs como antigamente, não é nenhuma novidade. Mas a chegada da Flamengo TV, com a entrada de nomes de peso, vai se tornar a 5ª maior TV de clubes do mundo, com mais de 7 milhões de seguidores e uma potência em engajamento, com criação de conteúdo e atratividade para geração de novos negócios e receitas. Golaço da nova gestão, que deve influenciar o cada vez mais aquecido mercado de streaming no Brasil", diz.

Monetização e expansão de negócios

Os detalhes de como isso seria feito não foram revelados, mas sabe-se que a utilização das imagens poderia ser usada pela produção da própria Globo, por contrato entre as duas partes. O clube entende que se conseguir um número considerável de assinaturas, estimado em até 200 mil pessoas, vai conseguir capitalizar em torno de novos patrocinadores e naming rights para a TV.

"A TV de um clube é uma propriedade gigante, com capacidade de uma conexão genuína com o fã e, obviamente, uma forma de conexão com marcas. Conteúdos exclusivos é o básico do projeto, eu acredito muito em dezenas de marcas criando sua forma de comunicar com o torcedor e vender seu produto, seja uma indústria automobilística, uma faculdade EAD ou uma escola de inglês, existe espaço para todos os segmentos", analisa Renê Salviano, CEO da Heatmap e especialista em marketing esportivo, e que faz a captação de contratos entre marcas envolvendo profissionais do esporte.

Oportunidades no mercado de streaming e novos negócios

"Os clubes de futebol possuem uma legião de torcedores ávidos por conteúdos. Ninguém melhor do que a própria instituição para gerar esses materiais diferentes e especiais, mas é preciso ter planejamento e estrutura para gerar engajamento e monetizar da forma adequada", complementa Fábio Wolff, sócio-diretor da Wolff Sports e especialista em marketing esportivo, e que faz a captação de contratos entre marcas envolvendo profissionais do esporte.

[Grifar] O sucesso da Flamengo TV dependerá da capacidade do clube de oferecer conteúdo exclusivo e engajamento para sua vasta base de torcedores.