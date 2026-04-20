Desinteresse do brasileiro pela Copa é o maior da história, diz Datafolha

A menos de dois meses do início da Copa do Mundo, marcada para acontecer nos Estados Unidos, Canadá e México, a competi­ção enfrenta um cenário de desinteresse entre os brasileiros. Com uma seleção que não desperta grande confiança, a maioria da população afirma não ter intenção de acompanhar os jogos do torneio.

De acordo com pesquisa do Datafolha, 54% dos brasileiros dizem não ter interesse em assistir às partidas do Mundial. O levantamento ouviu 2.004 pessoas entre os dias 7 e 9 de abril e tem margem de erro de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.

Esse é o maior índice de desinteresse da série histórica iniciada em 1994, superando em um ponto percentual o recorde anterior, registrado antes da Copa de 2018, disputada na Rússia. Às vésperas do Mundial do Qatar, em 2022, 51% dos entrevistados afirmavam ter pouco ou nenhum interesse no torneio.

Desinteresse maior entre as mulheres

O desinteresse é mais acentuado entre as mulheres: 62% afirmaram que não pretendem acompanhar os jogos, contra 46% entre os homens. Ainda segundo o Datafolha, 31% dos entrevistados declararam que não pretendem assistir às partidas da Copa.

Quando o levantamento considera a preferência política, os resultados mostram padrões semelhantes entre eleitores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do ex-presidente Jair Bolsonaro. Entre os que votaram no candidato do PT no segundo turno das eleições de 2022, 17% disseram ter grande interesse pela Copa, enquanto 51% afirmaram que não pretendem acompanhar o torneio.

Já entre os eleitores do PL, 15% se disseram empolgados e 56% declararam não ter intenção de assistir aos jogos. Nesse recorte, a margem de erro é de três pontos percentuais no grupo de eleitores de Lula e de quatro pontos entre os de Bolsonaro, caracterizando empate técnico.

Por outro lado, apenas 17% dos entrevistados afirmaram ter “grande interesse” em acompanhar a Copa do Mundo. Esse é o menor percentual da série histórica, um ponto abaixo do recorde anterior, registrado na edição de 2018. O maior índice foi observado na Copa de 1994, quando 56% dos brasileiros disseram estar muito interessados no torneio.

A empolgação é maior entre os mais jovens. Na faixa etária de 16 a 24 anos, 24% afirmaram ter grande interesse na Copa, índice que cai para 20% entre os entrevistados de 25 a 34 anos. Nas faixas seguintes, os percentuais são menores: 13% entre pessoas de 35 a 44 anos, 14% entre aqueles de 45 a 59 anos e 15% entre os com 60 anos ou mais.