Resultado do jogo Corinthians x Coritiba ontem; veja os destaques

Corinthians: Timão perde para o Coxa e cai na tabela do Brasileirão (Bruno Ruas/Sports Press Photo/Getty Images)
Publicado em 12 de março de 2026 às 05h31.
Última atualização em 12 de março de 2026 às 05h54.
O Coritiba venceu o Corinthians por 2 a 0 na noite desta quarta-feira, na Neo Química Arena, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.
Os gols da partida foram marcados por Jacy e Lucas Ronier, ambos com assistências de Josué.
Com o resultado, o time paranaense entrou no grupo dos cinco primeiros colocados da competição. Já o Corinthians perdeu posições na tabela e caiu para a oitava colocação.
Sem Dorival Júnior à beira do campo por suspensão, o Corinthians foi dirigido pelo auxiliar Lucas Silvestre e teve um primeiro tempo de muita posse de bola, mas pouca criatividade. A equipe paulista encontrou dificuldade para transformar o volume em chances claras e viu o Coritiba se defender com ótima organização.
O time paranaense foi mais cirúrgico. Aos 37 minutos do primeiro tempo, o meia Josué cobrou escanteio e o zagueiro Jacy subiu para marcar de cabeça, abrindo o placar na Neo Química Arena. Antes disso, o Coritiba já havia assustado com o atacante Pedro Rocha, que chegou a balançar a rede, mas em lance anulado por impedimento.
Na volta do intervalo, o roteiro pouco mudou. O Corinthians tentou aumentar a pressão, mas voltou a esbarrar na organizada defesa do Coxa. Já o time paranaense aproveitou os espaços e ampliou logo no início da etapa final. Aos sete minutos, a equipe trocou passes em velocidade, Josué novamente cruzou e Lucas Ronier finalizou para fazer 2 a 0. Depois do segundo gol, o Timão tentou reagir com mudanças no time, mas seguiu sem conseguir furar a defesa coritibana.
Um dos momentos mais tensos do segundo tempo foi a saída de Jacy, autor do primeiro gol, que deixou o campo imobilizado e de ambulância após uma concussão.
|Pos
|Clube
|P
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|%
|1
|Palmeiras
|10
|4
|3
|1
|0
|12
|5
|7
|83
|2
|São Paulo
|10
|4
|3
|1
|0
|6
|2
|4
|83
|3
|Bahia
|8
|4
|2
|2
|0
|5
|3
|2
|66
|4
|Flamengo
|7
|4
|2
|1
|1
|6
|4
|2
|58
|5
|Coritiba
|7
|5
|2
|1
|2
|7
|6
|1
|46
|6
|Fluminense
|7
|4
|2
|1
|1
|5
|4
|1
|58
|7
|Athletico-PR
|7
|4
|2
|1
|1
|4
|3
|1
|58
|8
|Corinthians
|7
|5
|2
|1
|2
|5
|5
|0
|46
|9
|Bragantino
|7
|4
|2
|1
|1
|3
|3
|0
|58
|10
|Grêmio
|6
|4
|2
|0
|2
|8
|8
|0
|50
|11
|Mirassol
|6
|4
|1
|3
|0
|8
|7
|1
|50
|12
|Chapecoense
|5
|3
|1
|2
|0
|8
|6
|2
|55
|13
|Atlético-MG
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|8
|-1
|33
|14
|Santos
|5
|5
|1
|2
|2
|8
|10
|-2
|33
|15
|Vitória
|4
|4
|1
|1
|2
|5
|8
|-3
|33
|16
|Botafogo
|3
|3
|1
|0
|2
|7
|6
|1
|33
|17
|Remo
|3
|4
|0
|3
|1
|6
|8
|-2
|25
|18
|Internacional
|2
|5
|0
|2
|3
|3
|7
|-4
|13
|19
|Cruzeiro
|2
|5
|0
|2
|3
|4
|11
|-7
|13
|20
|Vasco
|1
|4
|0
|1
|3
|3
|6
|-3
|8