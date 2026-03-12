Resultado do jogo Corinthians x Coritiba ontem; veja os destaques

Esporte

Corinthians: Timão perde para o Coxa e cai na tabela do Brasileirão (Bruno Ruas/Sports Press Photo/Getty Images)

O Coritiba venceu o Corinthians por 2 a 0 na noite desta quarta-feira, na Neo Química Arena, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.

Os gols da partida foram marcados por Jacy e Lucas Ronier, ambos com assistências de Josué.

Com o resultado, o time paranaense entrou no grupo dos cinco primeiros colocados da competição. Já o Corinthians perdeu posições na tabela e caiu para a oitava colocação.

Como foi Corinthians x Coritiba

Sem Dorival Júnior à beira do campo por suspensão, o Corinthians foi dirigido pelo auxiliar Lucas Silvestre e teve um primeiro tempo de muita posse de bola, mas pouca criatividade. A equipe paulista encontrou dificuldade para transformar o volume em chances claras e viu o Coritiba se defender com ótima organização.

O time paranaense foi mais cirúrgico. Aos 37 minutos do primeiro tempo, o meia Josué cobrou escanteio e o zagueiro Jacy subiu para marcar de cabeça, abrindo o placar na Neo Química Arena. Antes disso, o Coritiba já havia assustado com o atacante Pedro Rocha, que chegou a balançar a rede, mas em lance anulado por impedimento.

Na volta do intervalo, o roteiro pouco mudou. O Corinthians tentou aumentar a pressão, mas voltou a esbarrar na organizada defesa do Coxa. Já o time paranaense aproveitou os espaços e ampliou logo no início da etapa final. Aos sete minutos, a equipe trocou passes em velocidade, Josué novamente cruzou e Lucas Ronier finalizou para fazer 2 a 0. Depois do segundo gol, o Timão tentou reagir com mudanças no time, mas seguiu sem conseguir furar a defesa coritibana.

Um dos momentos mais tensos do segundo tempo foi a saída de Jacy, autor do primeiro gol, que deixou o campo imobilizado e de ambulância após uma concussão.

Gols:

  • Jacy (Coritiba)
  • Lucas Ronier (Coritiba)

Tabela Brasileirão 2026

PosClubePJVEDGPGCSG%
1Palmeiras104310125783
2São Paulo10431062483
3Bahia8422053266
4Flamengo7421164258
5Coritiba7521276146
6Fluminense7421154158
7Athletico-PR7421143158
8Corinthians7521255046
9Bragantino7421133058
10Grêmio6420288050
11Mirassol6413087150
12Chapecoense5312086255
13Atlético-MG5512278-133
14Santos55122810-233
15Vitória4411258-333
16Botafogo3310276133
17Remo3403168-225
18Internacional2502337-413
19Cruzeiro25023411-713
20Vasco1401336-38
