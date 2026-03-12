Esporte

Resultado do jogo Flamengo x Cruzeiro ontem; veja os destaques

Partida foi válida pela 5º rodada do Campeonato Brasileiro de 2026

Pedro: Atacante marcou no começo e o Flamengo bate o Cruzeiro no Maracanã

Estela Marconi
Repórter

Publicado em 12 de março de 2026 às 05h36.

Última atualização em 12 de março de 2026 às 05h54.

O Flamengo venceu o Cruzeiro por 2 a 0 na noite desta quarta-feira, no Maracanã, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.

Pedro abriu o placar no início da partida, e Carrascal marcou nos acréscimos para confirmar o triunfo rubro-negro.

Com o resultado, o Flamengo chegou a sete pontos e entrou provisoriamente no G-4 da competição. O Cruzeiro, por outro lado, segue sem vitórias no torneio e corre o risco de terminar a rodada na lanterna.

Como foi Flamengo x Cruzeiro

O Flamengo começou o jogo em ritmo forte e precisou de poucos minutos para construir a vantagem. Aos 5, Pedro recebeu na entrada da área, girou, passou por três marcadores do Cruzeiro e finalizou deslocando Cássio para abrir o placar para o rubro-negro.

Nos acréscimos do segundo tempo, o Flamengo matou a partida. Já no último minuto do jogo, Carrascal recebeu passe de Samuel Lino e tocou com categoria na saída de Matheus Cunha, fechando a vitória rubro negra por 2 a 0 no Maracanã.

Mesmo com mais posse de bola, a Raposa encontrou dificuldade para transformar o volume em chances claras para buscar o empate.

A equipe mineira terminou a partida com 56,1% de posse, contra 43,9% do Flamengo, mas o Mengão foi mais eficiente nas finalizações no alvo: 7 a 4. No total de chutes, o Flamengo também levou vantagem, com 15 contra 13.

Como ficou a classificação

Com o resultado, o Flamengo chegou aos quatro pontos em três jogos disputados e alcançou a quarta colocação na tabela do Brasileirão. O Cruzeiro, por sua vez, segue sem vencer e está na vice-lanterna.

Tabela Brasileirão 2026

PosClubePJVEDGPGCSG%
1Palmeiras104310125783
2São Paulo10431062483
3Bahia8422053266
4Flamengo7421164258
5Coritiba7521276146
6Fluminense7421154158
7Athletico-PR7421143158
8Corinthians7521255046
9Bragantino7421133058
10Grêmio6420288050
11Mirassol6413087150
12Chapecoense5312086255
13Atlético-MG5512278-133
14Santos55122810-233
15Vitória4411258-333
16Botafogo3310276133
17Remo3403168-225
18Internacional2502337-413
19Cruzeiro25023411-713
20Vasco1401336-38
