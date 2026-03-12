Resultado do jogo Flamengo x Cruzeiro ontem; veja os destaques

Pedro: Atacante marcou no começo e o Flamengo bate o Cruzeiro no Maracanã
Repórter
Publicado em 12 de março de 2026 às 05h36.
Última atualização em 12 de março de 2026 às 05h54.
O Flamengo venceu o Cruzeiro por 2 a 0 na noite desta quarta-feira, no Maracanã, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.
Pedro abriu o placar no início da partida, e Carrascal marcou nos acréscimos para confirmar o triunfo rubro-negro.
Com o resultado, o Flamengo chegou a sete pontos e entrou provisoriamente no G-4 da competição. O Cruzeiro, por outro lado, segue sem vitórias no torneio e corre o risco de terminar a rodada na lanterna.
O Flamengo começou o jogo em ritmo forte e precisou de poucos minutos para construir a vantagem. Aos 5, Pedro recebeu na entrada da área, girou, passou por três marcadores do Cruzeiro e finalizou deslocando Cássio para abrir o placar para o rubro-negro.
Nos acréscimos do segundo tempo, o Flamengo matou a partida. Já no último minuto do jogo, Carrascal recebeu passe de Samuel Lino e tocou com categoria na saída de Matheus Cunha, fechando a vitória rubro negra por 2 a 0 no Maracanã.
Mesmo com mais posse de bola, a Raposa encontrou dificuldade para transformar o volume em chances claras para buscar o empate.
A equipe mineira terminou a partida com 56,1% de posse, contra 43,9% do Flamengo, mas o Mengão foi mais eficiente nas finalizações no alvo: 7 a 4. No total de chutes, o Flamengo também levou vantagem, com 15 contra 13.
Com o resultado, o Flamengo chegou aos quatro pontos em três jogos disputados e alcançou a quarta colocação na tabela do Brasileirão. O Cruzeiro, por sua vez, segue sem vencer e está na vice-lanterna.
|Pos
|Clube
|P
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|%
|1
|Palmeiras
|10
|4
|3
|1
|0
|12
|5
|7
|83
|2
|São Paulo
|10
|4
|3
|1
|0
|6
|2
|4
|83
|3
|Bahia
|8
|4
|2
|2
|0
|5
|3
|2
|66
|4
|Flamengo
|7
|4
|2
|1
|1
|6
|4
|2
|58
|5
|Coritiba
|7
|5
|2
|1
|2
|7
|6
|1
|46
|6
|Fluminense
|7
|4
|2
|1
|1
|5
|4
|1
|58
|7
|Athletico-PR
|7
|4
|2
|1
|1
|4
|3
|1
|58
|8
|Corinthians
|7
|5
|2
|1
|2
|5
|5
|0
|46
|9
|Bragantino
|7
|4
|2
|1
|1
|3
|3
|0
|58
|10
|Grêmio
|6
|4
|2
|0
|2
|8
|8
|0
|50
|11
|Mirassol
|6
|4
|1
|3
|0
|8
|7
|1
|50
|12
|Chapecoense
|5
|3
|1
|2
|0
|8
|6
|2
|55
|13
|Atlético-MG
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|8
|-1
|33
|14
|Santos
|5
|5
|1
|2
|2
|8
|10
|-2
|33
|15
|Vitória
|4
|4
|1
|1
|2
|5
|8
|-3
|33
|16
|Botafogo
|3
|3
|1
|0
|2
|7
|6
|1
|33
|17
|Remo
|3
|4
|0
|3
|1
|6
|8
|-2
|25
|18
|Internacional
|2
|5
|0
|2
|3
|3
|7
|-4
|13
|19
|Cruzeiro
|2
|5
|0
|2
|3
|4
|11
|-7
|13
|20
|Vasco
|1
|4
|0
|1
|3
|3
|6
|-3
|8