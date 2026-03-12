Resultado do jogo Atlético-MG x Internacional ontem; veja os destaques

O Atlético Mineiro venceu o Internacional por 1 a 0 na noite desta quarta-feira, na Arena MRV, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O gol da partida foi marcado por Cuello logo no início do jogo.

Com o resultado, o Atlético conquistou a primeira vitória na competição e chegou a cinco pontos, deixando a zona de rebaixamento.

O Internacional segue sem vencer e permanece no Z-4, com apenas dois pontos somados.

Como foi Atlético-MG x Internacional

O Atlético abriu o placar com apenas 1 minuto e 25 segundos de jogo. Após passe de Hulk, Tomás Cuello avançou pela esquerda, passou pela marcação e finalizou cruzado para vencer o goleiro Rochet.

Mesmo após o gol, o Internacional manteve maior volume de jogo e tentou pressionar em busca do empate. Na primeira etapa, porém, as finalizações da equipe gaúcha passaram longe do gol defendido por Everson.

No segundo tempo, o Internacional aumentou a pressão e criou boas oportunidades. Chutes de Carbonero e Bernabei levaram perigo, e o goleiro Everson precisou fazer grandes defesas para manter a vantagem do Atlético.

O time gaúcho ainda teve chances claras com Borré e Alan Rodríguez, mas não conseguiu transformar o volume ofensivo em gol. Nos minutos finais, Everson voltou a aparecer bem para segurar o resultado.

Com a vitória, o Atlético ganha fôlego na tabela após início irregular no campeonato, enquanto o Internacional amplia a sequência sem triunfos na competição.

Tabela Brasileirão 2026