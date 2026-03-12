Esporte

Resultado do jogo Atlético-MG x Internacional ontem; veja os destaques

Partida foi válida pela 5ª rodada do Brasileirão

Atlético - MG: clube conquisto primeira vitória na competição e chegs a cinco pontos. (Pool / Equipe/Getty Images)

Estela Marconi
Repórter

Publicado em 12 de março de 2026 às 05h47.

O Atlético Mineiro venceu o Internacional por 1 a 0 na noite desta quarta-feira, na Arena MRV, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O gol da partida foi marcado por Cuello logo no início do jogo.

Com o resultado, o Atlético conquistou a primeira vitória na competição e chegou a cinco pontos, deixando a zona de rebaixamento.

O Internacional segue sem vencer e permanece no Z-4, com apenas dois pontos somados.

Como foi Atlético-MG x Internacional

O Atlético abriu o placar com apenas 1 minuto e 25 segundos de jogo. Após passe de Hulk, Tomás Cuello avançou pela esquerda, passou pela marcação e finalizou cruzado para vencer o goleiro Rochet.

Mesmo após o gol, o Internacional manteve maior volume de jogo e tentou pressionar em busca do empate. Na primeira etapa, porém, as finalizações da equipe gaúcha passaram longe do gol defendido por Everson.

No segundo tempo, o Internacional aumentou a pressão e criou boas oportunidades. Chutes de Carbonero e Bernabei levaram perigo, e o goleiro Everson precisou fazer grandes defesas para manter a vantagem do Atlético.

O time gaúcho ainda teve chances claras com Borré e Alan Rodríguez, mas não conseguiu transformar o volume ofensivo em gol. Nos minutos finais, Everson voltou a aparecer bem para segurar o resultado.

Com a vitória, o Atlético ganha fôlego na tabela após início irregular no campeonato, enquanto o Internacional amplia a sequência sem triunfos na competição.

Tabela Brasileirão 2026

PosClubePJVEDGPGCSG%
1Palmeiras104310125783
2São Paulo10431062483
3Bahia8422053266
4Flamengo7421164258
5Coritiba7521276146
6Fluminense7421154158
7Athletico-PR7421143158
8Corinthians7521255046
9Bragantino7421133058
10Grêmio6420288050
11Mirassol6413087150
12Chapecoense5312086255
13Atlético-MG5512278-133
14Santos55122810-233
15Vitória4411258-333
16Botafogo3310276133
17Remo3403168-225
18Internacional2502337-413
19Cruzeiro25023411-713
20Vasco1401336-38
