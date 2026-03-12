Resultado do jogo Atlético-MG x Internacional ontem; veja os destaques

Atlético - MG: clube conquisto primeira vitória na competição e chegs a cinco pontos. (Pool / Equipe/Getty Images)
Publicado em 12 de março de 2026 às 05h47.
O Atlético Mineiro venceu o Internacional por 1 a 0 na noite desta quarta-feira, na Arena MRV, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro.
O gol da partida foi marcado por Cuello logo no início do jogo.
Com o resultado, o Atlético conquistou a primeira vitória na competição e chegou a cinco pontos, deixando a zona de rebaixamento.
O Internacional segue sem vencer e permanece no Z-4, com apenas dois pontos somados.
O Atlético abriu o placar com apenas 1 minuto e 25 segundos de jogo. Após passe de Hulk, Tomás Cuello avançou pela esquerda, passou pela marcação e finalizou cruzado para vencer o goleiro Rochet.
Mesmo após o gol, o Internacional manteve maior volume de jogo e tentou pressionar em busca do empate. Na primeira etapa, porém, as finalizações da equipe gaúcha passaram longe do gol defendido por Everson.
No segundo tempo, o Internacional aumentou a pressão e criou boas oportunidades. Chutes de Carbonero e Bernabei levaram perigo, e o goleiro Everson precisou fazer grandes defesas para manter a vantagem do Atlético.
O time gaúcho ainda teve chances claras com Borré e Alan Rodríguez, mas não conseguiu transformar o volume ofensivo em gol. Nos minutos finais, Everson voltou a aparecer bem para segurar o resultado.
Com a vitória, o Atlético ganha fôlego na tabela após início irregular no campeonato, enquanto o Internacional amplia a sequência sem triunfos na competição.
|Pos
|Clube
|P
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|%
|1
|Palmeiras
|10
|4
|3
|1
|0
|12
|5
|7
|83
|2
|São Paulo
|10
|4
|3
|1
|0
|6
|2
|4
|83
|3
|Bahia
|8
|4
|2
|2
|0
|5
|3
|2
|66
|4
|Flamengo
|7
|4
|2
|1
|1
|6
|4
|2
|58
|5
|Coritiba
|7
|5
|2
|1
|2
|7
|6
|1
|46
|6
|Fluminense
|7
|4
|2
|1
|1
|5
|4
|1
|58
|7
|Athletico-PR
|7
|4
|2
|1
|1
|4
|3
|1
|58
|8
|Corinthians
|7
|5
|2
|1
|2
|5
|5
|0
|46
|9
|Bragantino
|7
|4
|2
|1
|1
|3
|3
|0
|58
|10
|Grêmio
|6
|4
|2
|0
|2
|8
|8
|0
|50
|11
|Mirassol
|6
|4
|1
|3
|0
|8
|7
|1
|50
|12
|Chapecoense
|5
|3
|1
|2
|0
|8
|6
|2
|55
|13
|Atlético-MG
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|8
|-1
|33
|14
|Santos
|5
|5
|1
|2
|2
|8
|10
|-2
|33
|15
|Vitória
|4
|4
|1
|1
|2
|5
|8
|-3
|33
|16
|Botafogo
|3
|3
|1
|0
|2
|7
|6
|1
|33
|17
|Remo
|3
|4
|0
|3
|1
|6
|8
|-2
|25
|18
|Internacional
|2
|5
|0
|2
|3
|3
|7
|-4
|13
|19
|Cruzeiro
|2
|5
|0
|2
|3
|4
|11
|-7
|13
|20
|Vasco
|1
|4
|0
|1
|3
|3
|6
|-3
|8