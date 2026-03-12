Esporte

Resultado do jogo Bahia x Vitória ontem; veja os destaques

Partida foi válida pela 5ª rodada do Brasileirão

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 12 de março de 2026 às 05h42.

Última atualização em 12 de março de 2026 às 05h54.

O Bahia empatou em 1 a 1 com o Vitória na noite desta quarta-feira, 11, na Arena Fonte Nova, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Ramon marcou para o Vitória, e Jean Lucas deixou tudo igual para o Bahia ainda no primeiro tempo.

Com o resultado, o Bahia chegou a oito pontos e aparece na parte de cima da tabela. O Vitória soma quatro pontos e segue próximo da zona de rebaixamento.

Como foi Bahia x Vitória

O clássico começou movimentado e teve chance clara logo nos primeiros minutos. Após erro do goleiro Lucas Arcanjo, o Bahia ganhou pênalti. Na cobrança, Willian José parou na defesa do próprio goleiro, e o gol marcado no rebote acabou anulado por invasão.

Depois do início intenso, o Bahia seguiu com maior presença ofensiva e chegou a acertar o travessão duas vezes com Erick. O Vitória reagiu na reta final da etapa inicial e abriu o placar nos acréscimos. Ramon aproveitou sobra de bola e marcou com uma cavadinha para fazer 1 a 0.

A resposta do Bahia veio rapidamente. Quatro minutos depois, Jean Lucas recebeu passe de Willian José dentro da área e finalizou para empatar o clássico.

Depois do ritmo intenso da primeira etapa, o segundo tempo foi mais equilibrado e com menos oportunidades claras. O Bahia tentou controlar a posse de bola e trocar passes no campo de ataque, enquanto o Vitória buscou explorar contra-ataques.

As duas equipes tiveram dificuldade para transformar as estratégias em chances reais de gol. A melhor oportunidade apareceu apenas nos acréscimos, quando Sanabria finalizou forte e Lucas Arcanjo fez boa defesa para evitar a virada.

Com o empate, o Bahia permanece próximo do grupo que disputa as primeiras posições, enquanto o Vitória segue tentando se afastar da parte de baixo da classificação.

Tabela Brasileirão 2026

PosClubePJVEDGPGCSG%
1Palmeiras104310125783
2São Paulo10431062483
3Bahia8422053266
4Flamengo7421164258
5Coritiba7521276146
6Fluminense7421154158
7Athletico-PR7421143158
8Corinthians7521255046
9Bragantino7421133058
10Grêmio6420288050
11Mirassol6413087150
12Chapecoense5312086255
13Atlético-MG5512278-133
14Santos55122810-233
15Vitória4411258-333
16Botafogo3310276133
17Remo3403168-225
18Internacional2502337-413
19Cruzeiro25023411-713
20Vasco1401336-38
Acompanhe tudo sobre:Esporte Clube BahiaBrasileirão
Próximo

Mais de Esporte

Jogos de ontem: veja resultados e tabela do Brasileirão atualizada

Resultado do jogo Atlético-MG x Internacional ontem; veja os destaques

Resultado do jogo Flamengo x Cruzeiro ontem; veja os destaques

Resultado do jogo Corinthians x Coritiba ontem; veja os destaques

Mais na Exame

Esporte

Jogos de ontem: veja resultados e tabela do Brasileirão atualizada

Pop

5 prêmios em um ano: como 'The Pitt' redefiniu a carreira de Noah Wyle

Tecnologia

Da 'gambiarra' digital ao pilar da internet: a Wikipédia em 25 anos

Mercados

Inflação no Brasil e combo de dados dos EUA: o que move os mercados