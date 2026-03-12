Resultado do jogo Bahia x Vitória ontem; veja os destaques

Repórter
Publicado em 12 de março de 2026 às 05h42.
Última atualização em 12 de março de 2026 às 05h54.
O Bahia empatou em 1 a 1 com o Vitória na noite desta quarta-feira, 11, na Arena Fonte Nova, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Ramon marcou para o Vitória, e Jean Lucas deixou tudo igual para o Bahia ainda no primeiro tempo.
Com o resultado, o Bahia chegou a oito pontos e aparece na parte de cima da tabela. O Vitória soma quatro pontos e segue próximo da zona de rebaixamento.
O clássico começou movimentado e teve chance clara logo nos primeiros minutos. Após erro do goleiro Lucas Arcanjo, o Bahia ganhou pênalti. Na cobrança, Willian José parou na defesa do próprio goleiro, e o gol marcado no rebote acabou anulado por invasão.
Depois do início intenso, o Bahia seguiu com maior presença ofensiva e chegou a acertar o travessão duas vezes com Erick. O Vitória reagiu na reta final da etapa inicial e abriu o placar nos acréscimos. Ramon aproveitou sobra de bola e marcou com uma cavadinha para fazer 1 a 0.
A resposta do Bahia veio rapidamente. Quatro minutos depois, Jean Lucas recebeu passe de Willian José dentro da área e finalizou para empatar o clássico.
Depois do ritmo intenso da primeira etapa, o segundo tempo foi mais equilibrado e com menos oportunidades claras. O Bahia tentou controlar a posse de bola e trocar passes no campo de ataque, enquanto o Vitória buscou explorar contra-ataques.
As duas equipes tiveram dificuldade para transformar as estratégias em chances reais de gol. A melhor oportunidade apareceu apenas nos acréscimos, quando Sanabria finalizou forte e Lucas Arcanjo fez boa defesa para evitar a virada.
Com o empate, o Bahia permanece próximo do grupo que disputa as primeiras posições, enquanto o Vitória segue tentando se afastar da parte de baixo da classificação.
|Pos
|Clube
|P
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|%
|1
|Palmeiras
|10
|4
|3
|1
|0
|12
|5
|7
|83
|2
|São Paulo
|10
|4
|3
|1
|0
|6
|2
|4
|83
|3
|Bahia
|8
|4
|2
|2
|0
|5
|3
|2
|66
|4
|Flamengo
|7
|4
|2
|1
|1
|6
|4
|2
|58
|5
|Coritiba
|7
|5
|2
|1
|2
|7
|6
|1
|46
|6
|Fluminense
|7
|4
|2
|1
|1
|5
|4
|1
|58
|7
|Athletico-PR
|7
|4
|2
|1
|1
|4
|3
|1
|58
|8
|Corinthians
|7
|5
|2
|1
|2
|5
|5
|0
|46
|9
|Bragantino
|7
|4
|2
|1
|1
|3
|3
|0
|58
|10
|Grêmio
|6
|4
|2
|0
|2
|8
|8
|0
|50
|11
|Mirassol
|6
|4
|1
|3
|0
|8
|7
|1
|50
|12
|Chapecoense
|5
|3
|1
|2
|0
|8
|6
|2
|55
|13
|Atlético-MG
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|8
|-1
|33
|14
|Santos
|5
|5
|1
|2
|2
|8
|10
|-2
|33
|15
|Vitória
|4
|4
|1
|1
|2
|5
|8
|-3
|33
|16
|Botafogo
|3
|3
|1
|0
|2
|7
|6
|1
|33
|17
|Remo
|3
|4
|0
|3
|1
|6
|8
|-2
|25
|18
|Internacional
|2
|5
|0
|2
|3
|3
|7
|-4
|13
|19
|Cruzeiro
|2
|5
|0
|2
|3
|4
|11
|-7
|13
|20
|Vasco
|1
|4
|0
|1
|3
|3
|6
|-3
|8