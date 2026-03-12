Resultado do jogo Bahia x Vitória ontem; veja os destaques

O Bahia empatou em 1 a 1 com o Vitória na noite desta quarta-feira, 11, na Arena Fonte Nova, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Ramon marcou para o Vitória, e Jean Lucas deixou tudo igual para o Bahia ainda no primeiro tempo.

Com o resultado, o Bahia chegou a oito pontos e aparece na parte de cima da tabela. O Vitória soma quatro pontos e segue próximo da zona de rebaixamento.

Como foi Bahia x Vitória

O clássico começou movimentado e teve chance clara logo nos primeiros minutos. Após erro do goleiro Lucas Arcanjo, o Bahia ganhou pênalti. Na cobrança, Willian José parou na defesa do próprio goleiro, e o gol marcado no rebote acabou anulado por invasão.

Depois do início intenso, o Bahia seguiu com maior presença ofensiva e chegou a acertar o travessão duas vezes com Erick. O Vitória reagiu na reta final da etapa inicial e abriu o placar nos acréscimos. Ramon aproveitou sobra de bola e marcou com uma cavadinha para fazer 1 a 0.

A resposta do Bahia veio rapidamente. Quatro minutos depois, Jean Lucas recebeu passe de Willian José dentro da área e finalizou para empatar o clássico.

Depois do ritmo intenso da primeira etapa, o segundo tempo foi mais equilibrado e com menos oportunidades claras. O Bahia tentou controlar a posse de bola e trocar passes no campo de ataque, enquanto o Vitória buscou explorar contra-ataques.

As duas equipes tiveram dificuldade para transformar as estratégias em chances reais de gol. A melhor oportunidade apareceu apenas nos acréscimos, quando Sanabria finalizou forte e Lucas Arcanjo fez boa defesa para evitar a virada.

Com o empate, o Bahia permanece próximo do grupo que disputa as primeiras posições, enquanto o Vitória segue tentando se afastar da parte de baixo da classificação.

Tabela Brasileirão 2026