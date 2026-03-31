Copa do Mundo 2026: Itália é eliminada e 46 seleções já estão classificadas

A Copa do Mundo de 2026 será a maior edição do torneio, com 48 seleções disputando o título pela primeira vez. Até o momento, 46 seleções já estão classificadas para o torneio.

As últimas classificadas foram Suécia, República Tcheca, Turquia e Bósnia-Herzegovina, que eliminou a Itália nos pênaltis. A Azzurra ficará fora de sua terceira Copa seguida.

As duas últimas vagas serão disputadas entre República Democrática do Congo e Jamaica, e Bolívia contra Iraque.

A competição acontece entre 11 de junho a 19 de julho de 2026, e será realizada em três países anfitriões: Estados Unidos, México e Canadá.

O Estádio Azteca, da Cidade do México, vai sediar o jogo de abertura, com o México entrando em campo. Já Nova York-Nova Jersey irá sediar a final da Copa. A disputa pelo terceiro lugar será no Estádio de Miami, no dia 18 de julho.

Veja os países classificados para a Copa do Mundo:

Anfitriões: Canadá, Estados Unidos e México.

Ásia: Austrália, Arábia Saudita, Catar, Coreia do Sul, Irã, Japão, Jordânia e Uzbequistão.

África: África do Sul, Argélia, Cabo Verde, Costa do Marfim, Egito, Gana, Marrocos, Senegal e Tunísia.

América do Sul: Argentina, Brasil, Colômbia, Equador, Paraguai e Uruguai.

Oceania: Nova Zelândia.

Europa: Alemanha, Áustria, Bélgica, Croácia, Escócia, Espanha, França, Holanda, Inglaterra, Noruega, Portugal, República Tcheca, Turquia, Bósnia-Herzegovina, Suécia e Suíça.

América do Norte, Central e Caribe: Curaçau, Haiti e Panamá.