Copa do Mundo 2026: Itália é eliminada e 46 seleções já estão classificadas

Copa do Mundo 2026: edição é a primeira com 48 países e terá 39 dias de competição (Fifa/Divulgação)
Repórter
Publicado em 31 de março de 2026 às 18h44.
Última atualização em 31 de março de 2026 às 18h49.
A Copa do Mundo de 2026 será a maior edição do torneio, com 48 seleções disputando o título pela primeira vez. Até o momento, 46 seleções já estão classificadas para o torneio.
As últimas classificadas foram Suécia, República Tcheca, Turquia e Bósnia-Herzegovina, que eliminou a Itália nos pênaltis. A Azzurra ficará fora de sua terceira Copa seguida.
As duas últimas vagas serão disputadas entre República Democrática do Congo e Jamaica, e Bolívia contra Iraque.
A competição acontece entre 11 de junho a 19 de julho de 2026, e será realizada em três países anfitriões: Estados Unidos, México e Canadá.
O Estádio Azteca, da Cidade do México, vai sediar o jogo de abertura, com o México entrando em campo. Já Nova York-Nova Jersey irá sediar a final da Copa. A disputa pelo terceiro lugar será no Estádio de Miami, no dia 18 de julho.
Anfitriões: Canadá, Estados Unidos e México.
Ásia: Austrália, Arábia Saudita, Catar, Coreia do Sul, Irã, Japão, Jordânia e Uzbequistão.
África: África do Sul, Argélia, Cabo Verde, Costa do Marfim, Egito, Gana, Marrocos, Senegal e Tunísia.
América do Sul: Argentina, Brasil, Colômbia, Equador, Paraguai e Uruguai.
Oceania: Nova Zelândia.
Europa: Alemanha, Áustria, Bélgica, Croácia, Escócia, Espanha, França, Holanda, Inglaterra, Noruega, Portugal, República Tcheca, Turquia, Bósnia-Herzegovina, Suécia e Suíça.
América do Norte, Central e Caribe: Curaçau, Haiti e Panamá.