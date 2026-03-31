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Trump diz que vai 'se impor' em Los Angeles durante a Copa do Mundo: 'Não queremos nenhum crime'

Declaração ocorre em meio à repressão da Casa Branca à violência em diversas cidades americanas

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 31 de março de 2026 às 21h30.

Última atualização em 31 de março de 2026 às 21h31.

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou nesta terça-feira, 31, que a Casa Branca terá que “se impor” em Los Angeles quando a Copa do Mundo começar, e deve ignorar a autoridade do governo do estado da Califórnia.

Ele enfatizou que não vai admitir nenhum crime ou problema de segurança pública durante os jogos em solo norte-americano.

“Teremos que fazer alguma coisa quando chegar a época da Copa do Mundo, e teremos que nos importar a eles, o que temos o direito de fazer, porque não queremos nenhum crime, não queremos nenhum problema”, disse Trump aos repórteres em coletiva de imprensa no Salão Oval.

Trump tem promovido a repressão ao crime em diversas cidades, incluindo Washington, onde mobilizou centenas de agentes federais e milhares de soldados para a capital do país, informou a agência Reuters.

Pressão sobre o México

Em fevereiro, o México foi palco de uma série de ataques violentos, bloqueios e incêndios criminosos, sobretudo no estado de Jalisco. Os episódios ocorreram após a morte de Nemesio Oseguera, conhecido como "El Mencho", líder do Cartel Jalisco Nova Geração (CJNG).

Após o cenário de desordem, a presidente do México, Claudia Sheinbaum, declarou que há “todas as garantias” para a realização da Copa do Mundo da FIFA 2026 no país.

A operação que resultou na morte do líder do cartel mais procurado do México provocou confrontos com forças de segurança e interdições de rodovias. O episódio elevou questionamentos sobre a segurança durante o torneio, que terá partidas na Cidade do México, em Monterrey e em Guadalajara, capital de Jalisco.

Claudia Sheinbaum declarou que o cenário apresenta processo de normalização. Segundo ela, houve registro de novos bloqueios durante a madrugada, mas forças de segurança atuam para restabelecer a ordem.

Questionada sobre eventuais riscos para torcedores estrangeiros, Claudia Sheinbaum afirmou que "não há risco". A mandatária reforçou que as autoridades mantêm controle da situação.

Quando será a Copa do Mundo?

A Copa do Mundo de futebol, um dos maiores eventos esportivos do mundo, começará em 11 junho e será encerrada em 19 de julho de 2026. Os jogos serão sediados em três países: Estados Unidos, Canadá e México.

Acompanhe tudo sobre:Copa do MundoFutebolDonald TrumpEstados Unidos (EUA)

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