Quanto Rebeca Andrade já ganhou nas Olimpíadas? Com ouro, ginasta se aproxima de R$ 1 milhão

Rebeca Andrade fez história nos Jogos Olímpicos de Paris. Após perder o pódio na trave, a ginasta brasileira voltou à disputa com confiança e conquistou a medalha de ouro no salto, nesta segunda-feira, 5.

Ao final das Olimpíadas, o Brasil terminou com quatro medalhas para a ginástica artística — equipes (bronze), individual geral (prata), salto (prata) e solo (ouro). Com isso, Rebeca Andrade se torna a maior medalhista do país, com seis medalhas — duas delas conquistadas nos Jogos Olímpicos de Tóquio.

Em sua participação nos Jogos Olímpicos de Paris, Rebeca ficou com o ouro no salto, bronze na final por equipes, a prata na final individual geral e outra prata no salto, com a maior nota de execução da prova.

Além do reconhecimento mundial de seu talento, a ginasta brasileira também vai voltar para casa com um prêmio em dinheiro dado pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB), baseado no acúmulo de medalhas que conquistou. No total, a atleta deve fechar com R$ 826 mil.

Um medalhista de ouro em esporte individual em Paris recebe R$ 350 mil. A premiação varia entre esportes individuais, de grupo (com dois a seis atletas) e coletivo (com sete ou mais atletas), sendo o valor dividido entre os participantes nos dois últimos casos.

Veja as medalhas conquistadas por Rebeca Andrade

Ginástica feminina por equipes: bronze – R$ 56 mil

Individual geral: prata – R$ 210 mil

Salto: prata – R$ 210 mil

Solo: ouro – R$ 350 mil

Veja a premiação para medalhistas do Brasil nas Olimpíadas de Paris

Individual

Ouro: R$ 350 mil

Prata: R$ 210 mil

Bronze: R$ 140 mil

Grupo (dois a seis atletas)

Ouro: R$ 700 mil

Prata: R$ 420 mil

Bronze: R$ 280 mil

Coletivo (sete ou mais atletas)

Ouro: R$ 1,05 milhão

Prata: R$ 630 mil

Bronze: R$ 420 mil

Quanto recebeu cada atleta brasileiro até agora?

Rebeca Andrade: R$ 826 mil (bronze por equipes, 2 pratas individual e ouro individual).

Beatriz Souza: R$ 390 mil (ouro individual e bronze por equipe)

Willian Lima: R$ 250 mil (prata individual e bronze por equipe).

Caio Bonfim: R$ 210 mil (prata individual).

Rayssa Leal: R$ 140 mil (bronze individual).

Larrisa Pimenta: R$ 140 mil (bronze individual).

Flávia Saraiva: R$ 56 mil (bronze por equipes).

Jade Barbosa: R$ 56 mil (bronze por equipes).

Lorrane Oliveira: R$ 56 mil (bronze por equipes).

Júlia Soares: R$ 56 mil (bronze por equipes).