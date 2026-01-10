Portuguesa x Palmeiras: onde assistir e horário pelo Campeonato Paulista

O Portuguesa e o Palmeiras se enfrentam neste sábado, 10 de janeiro, às 20h30, no Estádio do Canindé, em São Paulo, pela primeira rodada do Campeonato Paulista. A partida terá transmissão ao vivo na Record, CazéTV e HBO Max.

Com apenas uma semana de preparação, o Palmeiras estreia no estadual enfrentando a Lusa, que iniciou seus trabalhos ainda em novembro. A diferença no planejamento causou desconforto no elenco alviverde e rendeu críticas do técnico Abel Ferreira em sua primeira coletiva do ano.

A Portuguesa, comandada por Fábio Matias, aposta no entrosamento e na forma física mais apurada para surpreender o atual campeão brasileiro. O principal nome do time é o meia Gabriel Pires, ex-Botafogo e Fluminense.

Do lado do Verdão, a principal novidade é o volante Marlon Freitas, que deve estrear como titular. O goleiro Weverton, recuperado de lesão, disputa posição com Carlos Miguel. Já Lucas Evangelista, Paulinho e Felipe Anderson seguem fora.

Provável escalação da Portuguesa: João Paulo (Eduardo); Sciencia, Biazus, Gustavo Henrique e Lucas Hipólito; Gabriel Pires, Hudson, Guilherme Portuga e Marcelo Freitas; Igor Torres e Lohan. Técnico: Fábio Matias.

Provável escalação do Palmeiras: Weverton (Carlos Miguel); Khellven, Murilo, Gustavo Gómez e Piquerez; Emiliano Martínez, Marlon Freitas, Maurício (Facundo Torres) e Andreas Pereira; Vitor Roque e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.

Onde assistir ao vivo o jogo Portuguesa x Palmeiras hoje pelo Campeonato Paulista?

Como assistir online o jogo Portuguesa x Palmeiras hoje?

Você pode assistir à partida online pelo canal da CazéTV no YouTube e pela plataforma HBO Max.