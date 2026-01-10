Portuguesa x Palmeiras: onde assistir e horário pelo Campeonato Paulista

Repórter
Publicado em 10 de janeiro de 2026 às 10h51.
O Portuguesa e o Palmeiras se enfrentam neste sábado, 10 de janeiro, às 20h30, no Estádio do Canindé, em São Paulo, pela primeira rodada do Campeonato Paulista. A partida terá transmissão ao vivo na Record, CazéTV e HBO Max.
Com apenas uma semana de preparação, o Palmeiras estreia no estadual enfrentando a Lusa, que iniciou seus trabalhos ainda em novembro. A diferença no planejamento causou desconforto no elenco alviverde e rendeu críticas do técnico Abel Ferreira em sua primeira coletiva do ano.
A Portuguesa, comandada por Fábio Matias, aposta no entrosamento e na forma física mais apurada para surpreender o atual campeão brasileiro. O principal nome do time é o meia Gabriel Pires, ex-Botafogo e Fluminense.
Do lado do Verdão, a principal novidade é o volante Marlon Freitas, que deve estrear como titular. O goleiro Weverton, recuperado de lesão, disputa posição com Carlos Miguel. Já Lucas Evangelista, Paulinho e Felipe Anderson seguem fora.
Você pode assistir à partida online pelo canal da CazéTV no YouTube e pela plataforma HBO Max.