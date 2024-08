Rebeca Andrade atinge recorde brasileiro de medalhas olímpicas; saiba quantas são

Após ser a segunda melhor na categoria Salto das Olimpíadas de Paris, a ginasta Rebeca Andrade entrou para uma lista seleta de atletas brasileiros com cinco medalhas olímpicas. Ela igualou o recorde dos velejadores Robert Scheidt e Torben Grael, se tornando a mulher com o maior número de condecorações e igualando as vitórias dos atletas.

Rebeca ainda tem duas finais para disputar nos Jogos Olímpicos de 2024, na trave e o solo. Dessa forma, existe a chance de a ginasta ultrapassar Scheidt e Grael, se tornando a única brasileira com seis ou sete medalhas.

Confira quanto Rebeca ganha com a medalha de prata nas Olimpíadas de Paris!

Confira abaixo quais foram as medalhas conquistadas por Rebeca:

- Prata no salto; Olimpíadas de Paris 2024

- Bronze por equipes; Olimpíadas de Paris 2024

- Prata no individual geral; Olimpíadas de Paris 2024

- Ouro no salto; Olimpíadas de Tóquio 2020

- Prata no individual geral; Olimpíadas de Tóquio 2020

Confira abaixo também as vitórias olímpicas de Robert Scheidt:

- Bronze na classe Star; Olimpíadas de Londres 2012

- Prata na classe Star; Olimpíadas de Pequim 2008

- Ouro na classe Laser; Olimpíadas de Atenas 2004

- Prata na classe Laser; Olimpíadas de Sydney 2000

- Ouro na classe Laser; Olimpíadas de Atlanta 1996

Veja ainda as medalhas de Torben Grael:

- Ouro na classe Star; Olimpíadas de Atenas 2004

- Bronze na classe Star; Olimpíadas de Sydney 2000

- Ouro na classe Star; Olimpíadas de Atlanta 1996

- Bronze na classe Star; Olimpíadas de Seul 1988

- Prata na classe Soling; Olimpíadas de Los Angeles 1984